「やっぱりいないかぁ」森保ジャパン10月シリーズで、28歳アタッカーの選外にネット反応「怪我か」「残念」
やはり選外だった。
日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ＆ブラジルと対戦する10月シリーズの日本代表メンバーを発表。遠藤航や久保建英、堂安律、上田綺世ら主力クラスが順当に選ばれるなか、三笘薫の名前はなかった。
ブライトンで奮闘する三笘は、先日のチェルシー戦で先発も後半の途中に交代。左足を痛めたとの情報もある。
28歳アタッカーの不在に、ネット上では「三笘さんやっぱりいないかぁ」「三笘さんが...いない泣」「おらんか」「三笘は怪我か」「残念」「しっかり休んで」といった声があがっている。
なお、選ばれた27人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
