THE ORAL CIGARETTES・山中拓也、モデルの永田レイナとの結婚を発表
ロックバンド・THE ORAL CIGARETTESの山中拓也（34）が2日、自身のSNSを通じ、モデルの永田レイナ（33）との結婚を報告した。
【画像】THE ORAL CIGARETTES山中拓也、永田レイナと結婚 それぞれのコメント
「いつも応援してくださっている様へ」と書面を投稿。「この度、わたくし山中拓也は永田レイナさんと入籍いたしました。過去の THE ORAL CIGARETTESのライブで、『結婚した時には報告します』と約束をしたので、ここで発表させてください」と伝え、「今後とも変わらず、ファンのみんなや大切な特に大きなを見続けていきたいです。これからもよろしくお願いいたします」とつづった。
永田も自身のインスタグラムを更新し、「この度、私永田レイナは、THE ORAL CIGARETTES 山中拓也さんと入籍致しました」と発表し、「これまで皆様からいただいたご縁とご支援を大切にしながら今後も活動を続けてまいります。引き続き変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、 何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
山中は、1991年3月2日生まれ。2010年に奈良で結成したTHE ORAL CIGARETTESのボーカル・ギターを担当する。人間の闇の部分に目を背けずに音と言葉を巧みに操る唯一無二のロックバンドとして活動。
永田は、1992年2月1日生まれ。リポーターなどを経て、2014年のミス・アース・ジャパン日本大会でグランプリ。名古屋のZIP-FMの番組なども担当している。
