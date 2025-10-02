coldrain、3日開催のCrystal Lakeとのツーマンライブを出演キャンセル ボーカル・Masatoが急性声帯炎
5人組バンド・coldrainが2日、公式サイトを更新。Masato (Vo)が急性声帯炎と診断されたため、3日に 金沢EIGHT HALLで行われる「Crystal Lake 『CHAMPIONSHIP TOUR 2025』」について出演キャンセルすることを発表した。
【写真】ダイナミックなパフォーマンスを見せるcoldrain
公式サイトでは「先日の9月30日(火) Zepp Fukuoka公演後、Masato (Vo)が喉の不調を訴え病院にて診察を受けた結果、急性声帯炎と診断されました」と報告。「診断の結果を踏まえ関係各所と協議の結果、誠に残念ではございますが下記公演（2025年10月3日(金) 金沢EIGHT HALLCrystal Lake 『CHAMPIONSHIP TOUR 2025』）への出演をキャンセルとさせていただきます」と伝えた。
続けて「※出演キャンセルに伴い、希望者へはチケットの払い戻しを行います。払い戻し方法については後日ご案内となりますので今しばらくお待ちください。当日入場されたもぎり済みのチケットは払い戻し対象外となりますのでご注意ください」と呼びかけた。
そして「公演を楽しみにしてくださっていた皆様、Crystal Lakeの皆様、関係者の皆様には、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。また、開催直前のご案内となりましたことを重ねてお詫び申し上げます」「改めましてこの度は、本公演を楽しみにお待ちいただいたお客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
「なお、10月8日(水)にZepp Nagoyaにて開催を予定しております「ONE MAN JAPAN TOUR 2025 OPTIMIZE」以降の公演に関しましては、 Masato (Vo)の体調を考慮しながら別途協議の上、 改めてご案内させていただきます」と呼びかけた。
