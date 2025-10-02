日本代表、パラグアイ＆ブラジル戦に臨むメンバー26名を発表！三笘薫が招集外…“パリ五輪10番”斉藤光毅は初選出
日本サッカー協会（JFA）は2日、10月の「キリンチャレンジカップ2025」パラグアイ戦とブラジル戦に臨む日本代表メンバー26名を発表した。
チームを率いるのは森保一監督。招集リストは以下の通り。
GK：
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ/ITA）
DF：
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン/BEL）
板倉滉（アヤックス/NED）
渡辺剛（フェイエノールト/NED）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴル/FRA）
鈴木淳之介（コペンハーゲン/DEN）
MF/FW：
遠藤航（リヴァプール/ENG）
伊東純也（ヘンク/BEL）
南野拓実（モナコ/FRA）
鎌田大地（クリスタル・パレス/ENG）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC/NED）
前田大然（セルティック/SCO）
堂安律（フランクフルト/GER）
上田綺世（フェイエノールト/NED）
町野修斗（ボルシアMG/GER）
中村敬斗（スタッド・ランス/FRA）
佐野海舟（マインツ/GER）
久保建英（レアル・ソシエダ/ESP）
斉藤光毅（QPR/ENG）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ/GER）
DFラインでは、アキレス腱断裂の大怪我から復帰した谷口彰悟や、9月シリーズを怪我で辞退した安藤智哉が招集。
三笘薫が招集外となった左サイドは、移籍問題もあってか前回外れた中村敬斗、東アジアE-1選手権で活躍した相馬勇紀、そしてA代表初選出の“パリ五輪10番”斉藤光毅らによるフレッシュなポジション争いが注目されそうだ。
日本代表は、10日（金）にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイと、14日（火）に東京スタジアム（味の素スタジアム）でブラジルと対戦する。