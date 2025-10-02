リッター「約23km」走る！ トヨタ新「5人乗り“4ドア”セダン」に反響多数！ “精悍”専用デザインに「日本でも欲しい」の声も！ カナダの新「カローラ」2026年モデルに寄せられた“熱視線”とは

日本仕様よりちょっぴりワイドで「カッコいい」の声も

トヨタのカナダ法人は2025年9月10日、ガソリンとハイブリッドの計10グレードで構成する2026年型「カローラ」を発表しました。

日本向けのカローラとは異なる内外装や仕様に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

2026年モデルの新「カローラ」カナダ仕様に反響多数！

世界的ベストセラーのカローラは、2018年に全面刷新された現行モデルで12代目となります。

プラットフォーム「TNGA-C」を採用し、快適な5人乗りキャビンと扱いやすいサイズ、充実したコネクテッド機能を備えるなど、従来型から大きく進化。さらにこれまでも年次改良を重ね、実用性と安全性を磨いています。

カナダ仕様のボディサイズは、全長4631-4636mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2700mm。

日本仕様のカローラ（全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mm）よりも全体に大柄で、細部のデザインも異なります。

外装は低重心のプロポーションにJ字型バイビームLEDヘッドランプや押し出しの強いグリルを採用します。

内装は視界に配慮したインパネ形状と上質素材を用い、直感的に操作できる設計としました。「トヨタ・マルチメディア」はワイヤレスのApple CarPlay／Android Autoに対応し、音声・タッチ・視覚のインターフェースを最適化しています。

2026年モデルでは、全車にトヨタ・マルチメディアと「トヨタセーフティセンス3.0」を標準装備しました。

パワートレインは2リッター直列4気筒（169hp／151lb-ft）を中心とするガソリン系に加え、1.8リッター直列4気筒ガソリンエンジン＋電動モーターのハイブリッド（システム138hp）を設定。

ハイブリッドは電子制御オンデマンドAWDを選択可能で、燃費は複合で最小4.4L／100km（約22.7km／L）を実現します。

装備面では、ガソリン車に7インチデジタルメーターを標準化し、ハイブリッドSE／XSEには12.3インチのデジタルメーターを新採用。さらに一部グレードにタイヤ空気圧監視システムを追加し、利便性と安全性を向上させています。

グレードはガソリン系がL、LE、LE Upgrade、SE、SE Upgrade、XSEの6種、ハイブリッドがLE、LE AWD、SE AWD、XSE AWDの4種です。

装備はグレードに応じ、パワームーンルーフ、ワイヤレス充電、JBLプレミアムオーディオ、12.3インチメーター、10.5インチマルチメディア、電動パワーシートや後席シートヒーターなどを用意します。

カナダにおける新カローラ2026年モデルの価格は、ガソリンモデルが2万4520カナダドル（約262万円）から3万2840カナダドル（約351万円）、ハイブリッドモデルが2万7740カナダドル（約297万円）から3万7215カナダドル（約399万円）です。

カナダの新カローラに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「ちょっとの差だと思うけど随分と格好良く映る」「日本仕様よりもイイ」「こっちが欲しい」など、日本仕様との差異に言及する声でした。

12代目カローラは、それまで世界各国で様々な仕様が展開されていたところを1本化していますが、日本仕様だけは全体にコンパクトにされています。

これは11代目（先代）カローラがコンパクトな5ナンバーサイズであったことから、代替ユーザーに配慮したためです。

さらにトヨタでは、国内向けに11代目のセダン（カローラアクシオ）をグレード縮小のうえ継続し併売するなど、長年カローラを愛用するユーザーに対し万全の態勢をとっていました。

そんなカローラアクシオも、2025年10月で国内生産を終了します。

この先、国内向けカローラは海外仕様と統合されることになるのか、今後の展開にも注目です。