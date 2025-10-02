女優の大竹しのぶ（68）が1日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。結婚した長男・二千翔さん（40）の変化に“クレーム”を入れる場面があった。

小料理屋を営んでいるという64歳のリスナーから定休日になると家族のためにいろいろな料理を作ってきたというメッセージが寄せられると、「素敵！なんて素敵なんでしょう」と大竹。「ご飯を作るって、本当に。でもそれを食べて大きくなった娘さんと息子さん、本当に幸せだし、お父さんもお母さんも本当に息子さんのおいしいお料理を食べられて幸せだったと思いますよ。お奥様のためにも作って」と感激した。

そんな中、「息子が、長男が結婚しましてですね」と二千翔さんの結婚に言及。「この番組でも何回も言ってましたけども、全くご飯を炊くこともしなかったのに、凄いお料理ができるようになって。奥さまのためにはそういうことができるんだと思って。しかも盛り付けも奇麗で。“どこかで習ってきたの？”っていうぐらい本当に美しい盛り付けで、ちゃんとメインがあってサブが2皿ぐらいあって、絶対3皿あるようなお食事メニューになっていて」と息子の成長に驚くばかり。

「それを奥さんがちゃんと写真に撮ってフォルダを作って“二千翔さんのご飯です”って私に見せてくれて。“ふざけんな！”」と“クレーム”を入れて笑わせた。

大竹は今年6月、二千翔さんの結婚をこの番組で報告。9月24日の放送では披露宴についても明かしていた。