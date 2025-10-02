長谷川京子、手作りオムライス弁当披露「お子さん喜びそう」「彩り豊かで素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の長谷川京子が10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。オムライスがメインの手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】長谷川京子「センス抜群」と話題のオムライス弁当
長谷川は「おはようございます」と一言添え、オムライスがメインのお弁当の写真を公開。オムライスにはケチャップでラインが描かれ、ミートボールやほうれん草とコーンのソテー、プチトマトなどが詰められている。別容器にはぶどうも用意されている。
この投稿に、ファンからは「お子さん喜びそう」「可愛らしい」「彩り豊かで素敵」「お弁当のセンス抜群」「こんなお弁当食べたい」「料理上手で尊敬」といったコメントが寄せられている。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
