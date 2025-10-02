渡辺美奈代、炊飯器で作る簡単中華風おこわ 動画で調理過程公開「参考になる」「料理本並み」
【モデルプレス＝2025/10/02】歌手でタレントの渡辺美奈代が2日、自身のInstagramを更新。手作り料理の調理過程を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、簡単手料理に目から鱗
渡辺は「簡単中華風おこわ」と動画を投稿。炊飯器に材料を入れ、彩りよく盛り付けるまでの過程を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作りたい」「彩り綺麗」「簡単なのが嬉しい」「参考になる」「栄養バランス良さそう」「料理本並み」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
