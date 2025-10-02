日本ラグビー協会は２日、６日から宮崎市と大分・別府市で行う日本代表、およびジャパンＸＶ合宿の参加選手を発表した。日本代表は２５日に「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」のオーストラリア代表（国立）、欧州に渡った１１月１日には南アフリカ代表、同８日にアイルランド代表とテストマッチを行うなど、上位国との戦いに挑む。

今合宿では、夏のウェールズとの２連戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が、パシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ、８〜９月）をはさんで代表復帰。また、２０２０年に来日したオーストラリア出身で２０８センチのロック、ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ）が初めて代表スコッドに名を連ねた。ＰＮＣで主将を務めたロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）もメンバー入りした。

ＢＫでは、代表初キャップを狙うのがＳＯ小村真也（トヨタ）、ＷＴＢ植田和磨（神戸）の２人。広瀬雄也（東京ベイ）、石田吉平（横浜）らＰＮＣで存在感を発揮した若手も引き続き合宿メンバーに入った。２０１５年のＷ杯イングランド大会で、南アフリカから歴史的勝利を収めて１０年の節目。再び日本代表を率いるエディー・ジョーンズＨＣのもと、世界ランク１位の相手から金星獲得に挑む。

◆日本代表合宿参加選手

【ＦＷ】

祝原 涼介（横浜、２）

小林 賢太（東京ＳＧ、４）

津村 大志（ＢＲ東京、―）

江良 颯（東京ベイ、５）

佐藤 健次（埼玉、４）

平生 翔大（東京ＳＧ、―）

木原三四郎（東京ＳＧ、―）

竹内 柊平（東京ＳＧ、１９）

為房慶次朗（東京ベイ、１５）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２４）

ティエナン・コストリー（神戸、９）

ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２７）

タイラー・ポール（東京ベイ、―）

ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、―）

デーヴィット・バンジーランド（東京ベイ、―）

奥井 章仁（トヨタ、２）

ベン・ガンター（埼玉、１４）

リーチ マイケル（ＢＬ東京、８９）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、１８）

ファカタヴァ アマト（ＢＲ東京、１８）

マキシ ファウルア（東京ベイ、２０）

【ＢＫ】

北村瞬太郎（静岡、１）

福田 健太（東京ＳＧ、５）

藤原 忍（東京ベイ、５）

サム・グリーン（静岡、４）

小村 真也（トヨタ、―）

李 承信（神戸、２４）

池田 悠希（ＢＲ東京、１）

中野 将伍（東京ＳＧ、１０）

広瀬 雄也（東京ベイ、４）

シオサイア・フィフィタ（トヨタ、４）

ディラン・ライリー（埼玉、３３）

チャーリー・ローレンス（相模原、４）

石田 吉平（横浜、５）

植田 和磨（神戸、―）

長田 智希（埼玉、２１）

木田 晴斗（東京ベイ、２）

中楠 一期（ＢＲ東京、３）

松永 拓朗（ＢＬ東京、５）

【ジャパンＸＶ】

古畑 翔（埼玉）

佐川 奨茉（相模原）

小鍛治悠太（ＢＬ東京）

山本 秀（ＢＲ東京）

中谷 陸人（同大）

土永 旭（横浜）

森 勇登（横浜）

ハラトア・ヴァイレア（東京ベイ）

伊藤耕太郎（ＢＲ東京）

※数字はキャップ数