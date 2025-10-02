◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦でポストシーズン（ＰＳ）初登板。勝てば地区シリーズ進出の一戦で、４点リードの９回に５番手でマウンドに上がり、１イニングを無安打無失点２Ｋと完璧なデビューを果たした。

「球場の雰囲気もすごく高まっていましたし、初めて９回を投げて、緊張もしたんですけど、球場に後押しされながら、投げることができたと思います」と興奮の面持ちで語った。「日本でもＷＢＣでも似たような経験はしてきたので、そこまでビビるみたいな感覚はなかったんですけど、また日本と違った盛り上がり方だったり、レベルの高い戦いの中で、今日はすごい良いピッチングができてよかったかなと思います」。レッズ主軸との対戦だったが「点差があったので、ホームランを気にせず、どんどんストライクゾーンに投げ込むことだけを意識した。今日は比較的点差がある中だったので、思い切ってゾーンで勝負しました」。負傷などの長期欠場を経ての貢献に「本当にシーズンでチームの力になれなかった。シーズンはもう終わってしまったので、これからまだポストシーズンがあるので、残りの試合をしっかり貢献できるように。それだけかなと思います」と地元局ＳＮＬＡのインタビューにこたえた。

救援ではドジャースタジアム初登板。先頭の２番スティアに初球はメジャー自己最速の１００・７マイル（約１６２・１キロ）。１０１・１マイル（約１６２・７キロ）直球で追い込むと、「朗希コール」の中、スプリットで空振り三振を奪った。３番ラックスもスプリットで空振り三振。４番のＡ・ヘイズにはさらに最速を更新する１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を計測し、最後は遊飛に仕留めて試合を締めた。直球７球のうち６球が１００マイル（約１６１キロ）超えと圧倒的な球威だった。

メジャー１年目の朗希は開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京ドームで行われたカブス戦でデビュー。８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークしていたが、日米通じて自身初の中５日で先発した５月９日（同１０日）の敵地・Ｄバックス戦を最後に右肩痛を訴えて負傷者リスト（ＩＬ）入り。長期間のリハビリに突入した。

８月には３Ａで実戦復帰したが、先発では５試合で０勝２敗、防御率６・７５と調子が上がらなかった。ドジャースは大谷、山本ら先発陣が充実していたこともあり、朗希を今季限定で救援に転向させることを決断し、右腕は今月１８日（同１９日）と２１日（同２２日）に３Ａでリリーフ登板。２試合連続で１イニングを無安打無失点で封じ、２４日（同２５日）にメジャー復帰した。同日の敵地・Ｄバックス戦でメジャー初のリリーフ登板。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１回を２奪三振でパーフェクト救援を披露した。

自身初の中１日のテストとなった２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦でも１回１安打無失点２Ｋと圧巻の投球。２死二塁で迎えた今季メジャー最多６０本塁打を放ったローリーとの初対決ではスプリットを３連投。ア・リーグのＭＶＰ候補から空振り三振を奪ってピンチを脱した。後半戦になってからチームではブルペン陣の不振が続いており、ＰＳでは普段は先発のシーハンらもリリーフ待機する中、朗希には救世主として期待がかかっている。