寝返り動画を見返したら→背後の映り込みがおもしろすぎて7万いいね「目を奪われてしまう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、たゆた@4m(8/23)🦕(@tayuta_mata)さんが投稿したある写真です。わが子の感動的な瞬間はぜひ記録に納めたいですよね。だけど、そのときはいつやってくるかわかりません。





つねにスマホを近くにおき、シャッターチャンスをうかがう人も少なくないでしょう。今回ご紹介するのは、感動的な瞬間を写した、奇跡の1枚です。

©tayuta_mata

©tayuta_mata

夫が撮ってくれてた息子の寝返り動画見返したら風呂上がりのワシ写ってて死ぬwwwww

初めての寝返りはぜひ記録に納めたいですよね。たゆた@4m(8/23)🦕さんの夫は、見事動画に残すことに成功しました。それと同時に、なんとたゆた@4m(8/23)🦕さんのスキンケアの様子まで写っていたそう。びっくりする1枚ですが、家族の何気ない日常はいつか大切な宝物になるはず。また、お子さんが大きくなったときに笑ってこのときの話ができそうですよね。夫婦で初めての寝返りにも立ち会えたようでよかったです。



この投稿に「お風呂あがりすぎておもしろい」「べビちゃまよりも目を奪われてしまう」などのリプライが寄せられました。ハプニングも、幸せな家族の歴史。温かい家族の1ページを感じられる、すてきな投稿でした。

「育児してる」ミルク缶の左隣のストック、努力がにじむ写真に5千いいね

ご紹介するのは、うし🐄6.28誕生👶5m🎀(@ush_puku)さんによる投稿写真。ビール好きな育児・授乳中のママは、アルコールを控えてノンアルコール飲料で楽しむ方もいると思います。授乳をしていなくても、急な運転が必要なケースが想定されるときはノンアルコールが安心ですよね。



ビール好きとしては、飲みたいときにすぐに飲めるように備蓄しておきたいところ。うし🐄6.28誕生👶5m🎀さんのお宅は、どのくらい備蓄しているのかというと…？

©ush_puku

育児してる。

うし🐄6.28誕生👶5m🎀さんのお宅は、約1か月分のノンアルコールビールを買いだめしているそう。ミルクの横にズラリと並んでいるのが目に入るだけで、育児も頑張れそうです。この投稿には「努力がにじみ出てる写真」「ストレス発散しないとやってられませんわ！」「一緒にがんばりましょう」「保護者さん用ミルクだ」などのリプライが寄せられていました。



投稿者さんの夫もノンアルコールビールを飲まれているそうで、ご夫婦で協力しながら子育てされているのが伝わってきます。お子さんが20歳になったときに、ご家族でビールを飲める日が楽しみですね。育児奮闘中のママとパパを応援したくなる投稿でした。

平成女児がママになり、実家から持ってきた裁縫箱に8000いいね

ご紹介するのはえみ🌼1y☺︎🎀(@emiiii0320)さんが投稿していた懐かしい裁縫箱についての投稿です。小学校高学年で買う学用品といえば、裁縫箱。意外と大人になるまで使っている方もいるのではないでしょうか。



投稿者のえみ🌼1y☺︎🎀さんは実家から裁縫セットを持ってきたそうなのですが「まさに平成」なその見た目に思わず笑ってしまったそう。一体どんな裁縫セットだったのでしょう。

©emiiii0320

保育園でお昼寝マットに名前ゼッケンを縫い付けるために実家から裁縫セット回収してきたんだけど、平成女児🌺🌿✨な見た目でウケる😂

みんなこうだったよね？😌

えみさんの自宅で長い間眠っていた裁縫箱はハイビスカスにラメが散りばめられたデザイン。平成生まれであれば懐かしさを感じるデザインではないでしょうか。最近あまり見なくなったように思えるハイビスカスですが、平成ではよく見かけた気がします。



この投稿に「私も全く同じの使ってましたー！」というリプライが。同じデザインの裁縫セットを使っていたということは同世代の方なのかも。なんとなく親近感がわきますよね。他にも「ハイビスカス懐かしいですね」「私の時代はぼくコーギー」という声もありました。裁縫箱によって世代がわかる、楽しいリプライ欄でした。



学用品で思い出す「あのころ」に、懐かしい気持ちになれる投稿でした。

