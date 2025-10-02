日本ラグビー協会は2日、日本代表候補合宿の参加メンバー39人（FW21人、BK18人）を発表した。合宿は6日から大分と宮崎で行われる。25日にオーストラリア戦（東京・国立競技場）に臨み、11月は欧州遠征で南アフリカ、アイルランド、ウェールズ、ジョージアとそれぞれ対戦する。欧州遠征の参加メンバーは、日を改めて発表される。

7月のウェールズ2連戦で主将を務めたFLリーチ・マイケル（36）が復帰。パシフィック・ネーションズカップを含む8、9月の代表活動には参加していなかったが、経験豊富なベテランが3カ月ぶりに日本代表に戻ってくる。

日本代表合宿参加メンバーは以下の39人。

＜FW＞

・祝原 涼介（横浜）2C

・小林 賢太（東京SG）4C

・津村 大志（BR東京）0C

・江良 颯（東京ベイ）5C

・佐藤 健次（埼玉）4C

・平生 翔大（東京SG）0C

・木原 三四郎（東京SG）0C

・竹内 柊平（東京SG）19C

・為房 慶次朗（東京ベイ）15C

・ジャック・コーネルセン（埼玉）24C

・ティエナン・コストリー（神戸）9C

・ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）27C

・タイラー・ポール（東京ベイ）0C

・ハリー・ホッキングス（東京SG）0C

・デーヴィット・ヴァンジーランド（東京ベイ）0C

・奥井 章仁（トヨタ）2C

・ベン・ガンター（埼玉）14C

・リーチ・マイケル（BL東京）89C

・下川 甲嗣（東京SG）18C

・ファカタヴァ・アマト（BR東京）18C

・マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C

＜BK＞

・北村 瞬太郎（静岡）1C

・福田 健太（東京SG）5C

・藤原 忍（東京ベイ）16C

・サム・グリーン（静岡）4C

・小村 真也（トヨタ）0C

・李 承信（神戸）24C

・池田 悠希（BR東京）1C

・中野 将伍（東京SG）10C

・広瀬 雄也（東京ベイ）4C

・シオサイア・フィフィタ（トヨタ）16C

・ディラン・ライリー（埼玉）33C

・チャーリー・ローレンス（相模原）4C

・石田 吉平（横浜）5C

・植田 和磨（神戸）0C

・長田 智希（埼玉）21C

・木田 晴斗（東京ベイ）2C

・中楠 一期（BR東京）3C

・松永 拓朗（BL東京）5C