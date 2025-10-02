【ラグビー】日本代表合宿メンバー発表 リーチ・マイケルが3カ月ぶり復帰 今月末から強豪国と5連戦
日本ラグビー協会は2日、日本代表候補合宿の参加メンバー39人（FW21人、BK18人）を発表した。合宿は6日から大分と宮崎で行われる。25日にオーストラリア戦（東京・国立競技場）に臨み、11月は欧州遠征で南アフリカ、アイルランド、ウェールズ、ジョージアとそれぞれ対戦する。欧州遠征の参加メンバーは、日を改めて発表される。
7月のウェールズ2連戦で主将を務めたFLリーチ・マイケル（36）が復帰。パシフィック・ネーションズカップを含む8、9月の代表活動には参加していなかったが、経験豊富なベテランが3カ月ぶりに日本代表に戻ってくる。
日本代表合宿参加メンバーは以下の39人。
＜FW＞
・祝原 涼介（横浜）2C
・小林 賢太（東京SG）4C
・津村 大志（BR東京）0C
・江良 颯（東京ベイ）5C
・佐藤 健次（埼玉）4C
・平生 翔大（東京SG）0C
・木原 三四郎（東京SG）0C
・竹内 柊平（東京SG）19C
・為房 慶次朗（東京ベイ）15C
・ジャック・コーネルセン（埼玉）24C
・ティエナン・コストリー（神戸）9C
・ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）27C
・タイラー・ポール（東京ベイ）0C
・ハリー・ホッキングス（東京SG）0C
・デーヴィット・ヴァンジーランド（東京ベイ）0C
・奥井 章仁（トヨタ）2C
・ベン・ガンター（埼玉）14C
・リーチ・マイケル（BL東京）89C
・下川 甲嗣（東京SG）18C
・ファカタヴァ・アマト（BR東京）18C
・マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C
＜BK＞
・北村 瞬太郎（静岡）1C
・福田 健太（東京SG）5C
・藤原 忍（東京ベイ）16C
・サム・グリーン（静岡）4C
・小村 真也（トヨタ）0C
・李 承信（神戸）24C
・池田 悠希（BR東京）1C
・中野 将伍（東京SG）10C
・広瀬 雄也（東京ベイ）4C
・シオサイア・フィフィタ（トヨタ）16C
・ディラン・ライリー（埼玉）33C
・チャーリー・ローレンス（相模原）4C
・石田 吉平（横浜）5C
・植田 和磨（神戸）0C
・長田 智希（埼玉）21C
・木田 晴斗（東京ベイ）2C
・中楠 一期（BR東京）3C
・松永 拓朗（BL東京）5C