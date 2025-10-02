ベルメゾンの冬インナー革命！リライブコラボで血行促進を叶える

寒い季節のインナー選びに迷う女性へ朗報です。累計1600万枚以上を売り上げたベルメゾンの大人気シリーズ「ホットコット」と、血行促進をサポートするリライブ加工が初のコラボレーション♡肌にやさしい綿混素材と、遠赤外線効果を兼ね備えた機能性が融合し、着るだけで冬を快適に過ごせるインナーが誕生しました。忙しい日々をサポートしてくれる新しい1枚に注目です。

ベルメゾン人気「ホットコット」とは

ベルメゾンオリジナルの綿混あったかインナー「ホットコット」は、2011年の発売以来シリーズ累計1600万枚※1を突破した大人気アイテム。

化学繊維による肌トラブルに悩む女性にも支持され、乾燥しにくくやさしい着心地で冬の必需品として愛されています。

今回のコラボレーションでは、その快適さにリライブ加工が加わり、機能性がさらに進化しました。

リライブ加工で血行促進をサポート

リライブウェアの特徴は、特殊な鉱石を練り込んだインクによる遠赤外線効果。腹部に2本、背中上部に4本、背中下部に2本プリント加工を施すことで、着用するだけで血行を促進します。

インナーとして日常的に取り入れることで、寒さによる不調や冷えに悩む女性の体をサポートし、冬のおしゃれを快適に楽しめます♪

【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース



価格：8,990円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック（1色））

販売開始日：2025年9月29日（月）よりベルメゾンネットにて発売開始

新しい冬の定番インナーに♡

「着るだけで血行促進」を叶えるリライブ加工と、ベルメゾン「ホットコット」のあったか素材が出会い、これまでにない機能派インナーが誕生しました。

敏感肌にやさしい綿混素材と、寒い季節を心強く支えてくれる機能性で、毎日のインナー選びがもっと楽しく快適に。

寒い冬を自分らしく過ごすために、新しい定番インナーをぜひ手に入れてみてください。