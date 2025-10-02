¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×TBSàTHE TIME,á¤ª¤Ê¤¸¤ß½÷À¥¢¥Êà¥Ý¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹âÄÅ·Ù»¡½ð¤Ç1Æü·Ù»¡½ðÄ¹
¡¡TBS¡ÖTHE TIME,¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶Àé¾½(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹âÄÅ·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¹âÄÅ·Ù»¡½ð¤Î1Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¤äËÉºÒËÉ²Ð¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÄÅ·Ù»¡½ð¤Î³§¤µ¤Þ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤Ê¤éÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£