¤Ê¤ó¤È¡ÖCTÃÍ¡§325¦Ìs¡×¤ÎÄ¶¹âÈ¿È¯¡¢¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ø¥Þ¥¥·¥ÞIII SST¡Ù¡¢ÀéËÜ¸ÂÄê¤Ç11·î6Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥ê¥ç¡¼¥Þ¥´¥ë¥Õ¤«¤é¡¢¸ÂÄê¡¦Ä¶¹âÈ¿È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö´ûÂ¸¤Î¹âÈ¿È¯¥â¥Ç¥ë¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢¶Ã°Û¤Î¡ÈCTÃÍ325¡É¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ä¶¡¦¹âÈ¿È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ØMAXIMA III SST¡Ù¤ò¡¢11·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ°ìÀÆ¤Ë1,000ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£SST¤Ï¡ÖSuper Special Tuning¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢HS40m/s¤Þ¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØMAXIMA III¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¹½¤¨¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´é
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÈô¤Ö³Ú¤·¤µ¡Ù¤ä¡ØÈô¤Ð¤¹´î¤Ó¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹Ç¯SLE¥ë¡¼¥ëÅ¬¹çÉÊ¤ÈÅ¬¹ç³°ÉÊ¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢ÁÐÊý¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØMAXIMA · SST¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ëHS40m/s°Ê²¼¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¡¢ºÇÂçÈôµ÷Î¥¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÎÌ»º²ÄÇ½¤Ê¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿È¯·¸¿ô¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ä¤¹¤¯³×¿·Åª¤ÊÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÄ¹¼Ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ø¥Ó¥è¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê46.5?¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê1W¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ü20¥ä¡¼¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ CTÃÍ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î325¤Ç¡¢ ¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£È¿Â§µé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í£°ì ¡È¥ë¡¼¥ë¤Î±ó¤¯³°Â¦¡É¤Ë¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÈ¿È¯·¸¿ô¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Èôµ÷Î¥¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÄ¶¹â¶¯ÅÙ¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤ò´öÅÙ¤â¤ÎÇ®´ÖÃÃÂ¤¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¡ÈÆüËÜÅá¤Î¿Ï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¶¯¿Ù¤Ê¶âÂ°ÁÈ¿¥¤Ç¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¿¤ï¤ß¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎDSI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÆÃµö¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
SLE¥ë¡¼¥ëÅ¬¹ç¤ÎCTÃÍ¤Î¾å¸Â¤Ï¡Ö257¦Ìs¡×¡ÊÅ¬¹çÆâ¤Ï239¦Ìs ¡Þ 18¦Ìs¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î´ð½à¤ÎCOR¡Ö0.830¡×ÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²óÆ±¼Ò¤Ï¡Ö325¦Ìs¡×¤Ç¡¢COR¤Ç¸À¤¨¤Ð0.8597¥¯¥é¥¹¤Î¹âÈ¿È¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âÈ¿È¯¤Ê¤é¡Ö¼ª¤òÑü¤¯ÂÇµå²»¡×¤ËÊÄ¸ý¤·¤¿µ²±¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ËÀÅ¤«¡×¤ÊÆÃµö¼èÆÀ¤Îµ»½Ñ¤Ç¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ46.5?¤Î¡ØBEYOND BLACK¡ú¡ú¡Ù¡ÊÁí½ÅÎÌ265g¡Ë¤È45.5?¤Î¡ØBEYOND BLACK¡ú¡Ù¡Ê266g¡Ë¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏHS40m/s°Ê²¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß»ö¸Î¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°¤ÎÁÈ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â30y°Ê¾å¶õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¤Ê¤ó¤È¡ÖCTÃÍ¡§325¦Ìs¡×¤ÎÄ¶¹âÈ¿È¯¡¢¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ø¥Þ¥¥·¥ÞIII SST¡Ù¡¢ÀéËÜ¸ÂÄê¤Ç11·î6Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ºþ¿·¡¢ËÀµå¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥é¥ó¤Î¡ØMAXIMA III¡Ù¡¢9·î20Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡Ø¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ù¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç»È¤Ë¡ª·è¤áÂæ»ì¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¡×
3D¥×¥ê¥ó¥È¤Î½éºÎÍÑ¤ÇÈôµ÷Î¥¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡ØMAJESTY SUBLIME¡Ù¡¢9·î26Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¤³¤Î¿ôÃÍ¡¢½Ð¤·¤ÆÂç¾æÉ×!? ¹âÈ¿È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ú¥É¥é¥³¥ó·Ï½÷»Ò¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¸¡¾Ú¡ª¡Û
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÈô¤Ö³Ú¤·¤µ¡Ù¤ä¡ØÈô¤Ð¤¹´î¤Ó¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹Ç¯SLE¥ë¡¼¥ëÅ¬¹çÉÊ¤ÈÅ¬¹ç³°ÉÊ¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢ÁÐÊý¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØMAXIMA · SST¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ëHS40m/s°Ê²¼¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¡¢ºÇÂçÈôµ÷Î¥¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÎÌ»º²ÄÇ½¤Ê¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿È¯·¸¿ô¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Ä¤ËÅö¤Æ¤ä¤¹¤¯³×¿·Åª¤ÊÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÄ¹¼Ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ø¥Ó¥è¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê46.5?¡Ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê1W¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ü20¥ä¡¼¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ CTÃÍ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î325¤Ç¡¢ ¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£È¿Â§µé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í£°ì ¡È¥ë¡¼¥ë¤Î±ó¤¯³°Â¦¡É¤Ë¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÈ¿È¯·¸¿ô¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Èôµ÷Î¥¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÄ¶¹â¶¯ÅÙ¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤ò´öÅÙ¤â¤ÎÇ®´ÖÃÃÂ¤¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¡ÈÆüËÜÅá¤Î¿Ï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¶¯¿Ù¤Ê¶âÂ°ÁÈ¿¥¤Ç¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹Á´ÂÎ¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¿¤ï¤ß¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎDSI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÆÃµö¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
SLE¥ë¡¼¥ëÅ¬¹ç¤ÎCTÃÍ¤Î¾å¸Â¤Ï¡Ö257¦Ìs¡×¡ÊÅ¬¹çÆâ¤Ï239¦Ìs ¡Þ 18¦Ìs¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î´ð½à¤ÎCOR¡Ö0.830¡×ÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²óÆ±¼Ò¤Ï¡Ö325¦Ìs¡×¤Ç¡¢COR¤Ç¸À¤¨¤Ð0.8597¥¯¥é¥¹¤Î¹âÈ¿È¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âÈ¿È¯¤Ê¤é¡Ö¼ª¤òÑü¤¯ÂÇµå²»¡×¤ËÊÄ¸ý¤·¤¿µ²±¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ËÀÅ¤«¡×¤ÊÆÃµö¼èÆÀ¤Îµ»½Ñ¤Ç¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ46.5?¤Î¡ØBEYOND BLACK¡ú¡ú¡Ù¡ÊÁí½ÅÎÌ265g¡Ë¤È45.5?¤Î¡ØBEYOND BLACK¡ú¡Ù¡Ê266g¡Ë¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏHS40m/s°Ê²¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß»ö¸Î¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÁ°¤ÎÁÈ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â30y°Ê¾å¶õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¤Ê¤ó¤È¡ÖCTÃÍ¡§325¦Ìs¡×¤ÎÄ¶¹âÈ¿È¯¡¢¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ø¥Þ¥¥·¥ÞIII SST¡Ù¡¢ÀéËÜ¸ÂÄê¤Ç11·î6Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥ê¥ç¡¼¥Þ¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ºþ¿·¡¢ËÀµå¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥é¥ó¤Î¡ØMAXIMA III¡Ù¡¢9·î20Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡Ø¥ê¥ç¡¼¥Þ¡Ù¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç»È¤Ë¡ª·è¤áÂæ»ì¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¡×
3D¥×¥ê¥ó¥È¤Î½éºÎÍÑ¤ÇÈôµ÷Î¥¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡ØMAJESTY SUBLIME¡Ù¡¢9·î26Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
¤³¤Î¿ôÃÍ¡¢½Ð¤·¤ÆÂç¾æÉ×!? ¹âÈ¿È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ú¥É¥é¥³¥ó·Ï½÷»Ò¤¬Èô¤Ð¤·¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¸¡¾Ú¡ª¡Û