＜中間速報＞安田彩乃が単独首位 ルーキー中村心は初のホールインワン達成
＜日本女子オープン 初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一決定戦の第1ラウンドが進行している。午前スタートの全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の30歳・安田彩乃が7アンダー・単独首位に立っている。
1打差2位に堀琴音。2打差3位タイに2週連続優勝を狙う菅楓華、桑木志帆、後藤未有、小林光希、木村彩子が続いている。ルーキーの荒木優奈と吉田鈴は3アンダー・13位タイ。アマチュアの小林照菜、田村萌来美、新垣くららも13位につけている。米ツアーを主戦場にしている古江彩佳は5ホールを消化し、1アンダー・40位タイ。ルーキーの中村心は2番パー3で初のホールインワンを達成し、3アンダー・13位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
