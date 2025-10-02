岡田准一、高さ4.5メートルの氷壁に挑戦「アンバサダーってこういうことするんでしたっけ？」
俳優の岡田准一が2日、都内で行われた『マムート秋冬コレクション発表会 〜マムート・イノベーション2025〜』に登壇。高さ4.5メートルの氷壁のアイスクライミングに挑戦した。
【写真】すごい迫力！高さ4.5メートルの氷壁にアタックする岡田准一
マムートは、1862年にスイスでロープメーカーとして誕生したアウトドアブランド。マムート・アンバサダーの岡田は、マムートのハイエンド・コレクション「アイガー エクストリーム」の新作である第6世代に身を包み、ステージに再現された高さ4.5メートルのスイス名峰「アイガー北壁」の頂上から登場。するすると難なく懸垂下降した。
ステージ中央へ移動した岡田は。「普通には登場できなくなっていますね。上から登場させていただいて、うれしいです」とにやり。「これすごいですよ。本当にハードシェルなのかっていう。僕のイメージでは硬いんですけど、本当に着てるのかな？おれ裸？みたいな。それはいいすぎですけど、ソフトシェルみたい」とコレクションの新作を絶賛した。
イベント終盤に岡田は、マムート・アスリートの青木達哉氏のサポートのもと、本発表会のために特別に制作された高さ4.5メートル（台座含む）、幅約1.4メートル、傾斜90度のの氷壁を舞台に、アイスクライミングに挑戦。「僕そんなにやったことないですからね。まさか、マムート・イノベーションで氷壁に登るとは思ってなかったんで…。できるかはわからないですけど、挑戦した位と思います」と意気込んだ岡田。新作のドライ・ダウンに着替え再登場した岡田は、「アンバサダーってこういうことするんでしたっけ？」と苦笑いしつつ、いざアタック。登りはじめは一度落下する瞬間もあったが、すぐにコツを掴んだのか順調に登り、頂上にたどりつくと笑顔でポーズを決めた。
最後に岡田は、「いや、強風が…強風で1回落ちちゃいましたけど」とユーモアをまじえ笑いを誘いつつ、「体験できてよかったです。楽しかった」と声を弾ませた。サポートを務めた青木氏には「かっこいい。一緒にアイガー行きたい」と熱烈コール。青木氏に「ぜひ一緒にアイガー行きましょう」と返されると、「愛があるんですよ。”アイガー”とかけているわけじゃないですけど」と笑顔を見せていた。
発表会には岡田のほか、マムート・スポーツグループジャパンの福田太一社長、登山家で医師の今井通子氏、マムート・アスリートの小林由佳氏が登壇した。
【写真】すごい迫力！高さ4.5メートルの氷壁にアタックする岡田准一
マムートは、1862年にスイスでロープメーカーとして誕生したアウトドアブランド。マムート・アンバサダーの岡田は、マムートのハイエンド・コレクション「アイガー エクストリーム」の新作である第6世代に身を包み、ステージに再現された高さ4.5メートルのスイス名峰「アイガー北壁」の頂上から登場。するすると難なく懸垂下降した。
イベント終盤に岡田は、マムート・アスリートの青木達哉氏のサポートのもと、本発表会のために特別に制作された高さ4.5メートル（台座含む）、幅約1.4メートル、傾斜90度のの氷壁を舞台に、アイスクライミングに挑戦。「僕そんなにやったことないですからね。まさか、マムート・イノベーションで氷壁に登るとは思ってなかったんで…。できるかはわからないですけど、挑戦した位と思います」と意気込んだ岡田。新作のドライ・ダウンに着替え再登場した岡田は、「アンバサダーってこういうことするんでしたっけ？」と苦笑いしつつ、いざアタック。登りはじめは一度落下する瞬間もあったが、すぐにコツを掴んだのか順調に登り、頂上にたどりつくと笑顔でポーズを決めた。
最後に岡田は、「いや、強風が…強風で1回落ちちゃいましたけど」とユーモアをまじえ笑いを誘いつつ、「体験できてよかったです。楽しかった」と声を弾ませた。サポートを務めた青木氏には「かっこいい。一緒にアイガー行きたい」と熱烈コール。青木氏に「ぜひ一緒にアイガー行きましょう」と返されると、「愛があるんですよ。”アイガー”とかけているわけじゃないですけど」と笑顔を見せていた。
発表会には岡田のほか、マムート・スポーツグループジャパンの福田太一社長、登山家で医師の今井通子氏、マムート・アスリートの小林由佳氏が登壇した。