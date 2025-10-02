俳優の岡田准一（44）が2日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「秋冬コレクション発表会」に出席した。

高さ約4メートル50の氷壁にアタック。挑戦前には「氷壁を用意していただけるなんて。僕そんなやったことないですからね。氷壁を登るとは思っていなかった。出来るかどうか分からないですけど、楽しみです」と胸を躍らせた。準備を整えて再びステージに登場すると「アンバサダーってこういうコトするんでしたっけ。でもありがたいです」と首をひねりつつ、挑戦。見事頂上までのぼりきり、「面白いですね。氷も柔らかくなっていた」と振り返った。

発表会冒頭は、スイスの名峰「アイガー北壁」を再現した高さ約4メートル50の壁から登場。“岩壁”から登場するのが同社発表会ではおなじみとなり、「もう普通には登場できなくなってますね」とにやりと笑った。

発表会のテーマはイノベーション。岡田は来月に主演を務めたNetflixのサバイバル時代劇シリーズ「イクサガミ」が配信開始となるが「時代劇をどうイノベーションするのか突き詰めたくてやっていたりする。マムートのイノベーションは共感するというか、目標にしたいと凄く思っています」と話した。