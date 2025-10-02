MY FIRST STORY・Nob、結婚していたことを報告「もう良い年ですからね〜」
4人組バンド・MY FIRST STORYのベース・Nobが2日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚していたことを報告した。
【写真】「もう良い年ですからね〜」保護犬を迎えた”ついで”に報告をしたNob
Nobは、保護犬を迎え入れた投稿の最後に「後本日（編集部注＝1日）MCで軽く話しましたが実は私結婚してます笑」と報告。「もう良い年ですからね〜」とつづり、愛犬のアカウントについて「嫁も度々映るかと思いますので宜しくですm(_ _)m」と伝えた。
■インスタ投稿全文
私事ですが
保護犬を我が家に迎え入れました
名前はダグ
そしてまさかの偶然なのですが
兄弟犬は
三山凌輝くん @ryokimiyama_official
趣里さん夫妻 @shuri.and.mg.official
に飼われてるベネちゃんです
同じタイミングでお互い保護犬を迎え入れたのが始まりで
このご縁作ってくれた
野良犬ふれあい広場さん @norainu_fu
にはとても感謝してます
少しでも命が助かる
殺処分が無くなるのであればと思い
何かキッカケを作れたらなと凌輝くんと話をしてお互いに公表する流れになりました
ダグ用のインスタも実は密かに作ってたので
良かったら皆見てね〜
@dugdigsfortreasure
凌輝くん趣里さんとこのベネちゃんと最近迎え入れたモンくんのアカウントはこちら
@benemon.officialkawii
後本日MCで軽く話しましたが実は私結婚してます笑
もう良い年ですからね〜
犬のアカウントは嫁も度々映るかと思いますので宜しくですm(_ _)m
#保護犬
#野良犬ふれあい広場
