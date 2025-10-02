日本サッカー協会（JFA）は2日、都内で会見を開き、10月10日の国際親善試合パラグアイ戦(大阪・パナスタ)、14日の同ブラジル戦(東京・味スタ)に臨む日本代表メンバー27人を発表した。

森保一監督は「10月のキリンチャレンジカップでは世界の強豪と試合を組んでいただき、W杯に向けての積み上げになる戦いができる」と感謝。続けて「ただの親善試合でなく、勝利するという意識を持ちながら、戦術や選手を試すところをチャレンジしたい。世界トップ基準の中で自分たちが何ができて、何を磨いていかないといけないのかを精査し、次に向かえるように一丸となって戦いたい」と語った。

その上でブラジルについて「世界最強グループにいることは間違いない。次の試合はどういったチャレンジをしてくるか読めないが、南米予選を見ても、チームとしてかみ合っていなくても個で局面を突破できる素晴らしい選手がいる」と分析した。

先月のメキシコ戦で左足首を痛めたMF久保建英（Rソシエダード）が招集された一方、MF三笘薫（ブライトン）やMF守田英正（スポルティング）は見送られた。また、DF谷口彰悟（シントトロイデン）が約1年ぶりに復帰。MF/FW斉藤光毅（QPR）が初選出となった。

ブラジルとパラグアイはともに南米予選を勝ち抜き、2026年W杯北中米大会の出場権を獲得しており、本大会で対戦する可能性もある。

ブラジルとの過去の対戦成績は2分11敗と未勝利。直近は22年6月の親善試合で対戦し、FWネイマール（サントス）にPKを決められ、0−1で敗れた。

▽日本代表メンバー

【GK】早川友基(鹿島)大迫敬介(広島)鈴木彩艶(パルマ)

【DF】長友佑都(FC東京)谷口彰悟(シントトロイデン)板倉滉(アヤックス)渡辺剛(フェイエノールト)安藤智哉(福岡)瀬古歩夢(ルアーブル)鈴木淳之介(コペンハーゲン)

【MF／FW】遠藤航(リバプール)伊東純也(ゲンク)南野拓実(モナコ)鎌田大地(クリスタルパレス)相馬勇紀(町田)小川航基(NEナイメヘン)前田大然(セルティック)堂安律(フランクフルト)上田綺世(フェイエノールト)町野修斗(ボルシMG)中村敬斗(スタッド・ランス)佐野海舟(マインツ)久保建英(Rソシエダード) 斉藤光毅(QPR)望月ヘンリー海輝(町田)藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)