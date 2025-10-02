10月1日、横浜高島屋で行われた横浜大黄金展「黄金のバッター 大谷翔平」お披露目イベントに、北海道日本ハムファイターズの栗山英樹元監督が登壇した。

【映像】大谷翔平の等身大黄金像

今回、等身大の黄金像を見た栗山は次のように述べた。

栗山氏「金になっちゃったね。黄金の（大谷）翔平。（大谷）翔平自体が、すごくうれしいよね。こういう表現をしてもらって。本当に感動しました」

また、今年2年連続で50本塁打という偉業を達成した大谷選手にはこのように述べた。

栗山氏「70本ぐらい打つかなと思っていたので。冗談ではなくて、本当に彼の持っているポテンシャルとか天井の高さというのは、一緒にやっていて心の底から信頼もしているし、信じている。ですから、もうちょっと驚かせてという感じです。恩師というか、一緒にやっていた仲間としては常に心配。ケガしないで元気でいてほしい。活躍していても、いつもずっと心配しています」

さらに、ワールドシリーズ制覇を目指してポストシーズンを戦う大谷選手にエールを送った。

栗山氏「これからのプレーオフで本当に苦しくなったチームを彼の何かのかたちで、一気に勢いをつけるとか、そういう所も含めて、一番ビックリするとすれば、全然違うかたちのところを守ってみるとか。彼の特徴は、みんながこうなってほしいと思うものを超えていける、驚かせることができる。それはすごく大切なことだと思う。僕らも一緒にやっていた時も、ベンチにいて『それですか！』みたいなのがいっぱいありました。そういう選手は見ていて楽しいので、そういう姿をこれからも見せてほしいなと思います」

（『ABEMA Morning』より）