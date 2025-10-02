久保建英は招集、三笘薫が選外…日本代表、パラグアイ戦の＆ブラジル戦に臨むメンバー27名を発表 中村敬斗や谷口彰悟が復帰
日本サッカー協会は10月2日、10月の国際親善試合に臨む日本代表の招集メンバーを発表した。10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と南米2か国と対戦する。
森保一監督はこの10月シリーズに向けて27名を招集。斉藤光毅を初招集し、また9月シリーズは外れていた中村敬斗、大怪我から復帰した谷口彰悟、今夏に海外移籍した鈴木淳之介が復帰した。足首の状態が万全ではない久保建英も呼ばれた。
一方、MFは三笘薫（ブライトン）や守田英正（スポルティング）、DFは伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）などが怪我やコンディション不良を理由に外れた。
10月シリーズの招集メンバーは以下の通り。
【GK】
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
【DF】
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
【MF／FW】
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド2部）
望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
【監督】
森保一
（ABEMA／サッカー日本代表）