河原の石を投げて川面を跳ねさせる水切りを「スポーツ」として真剣勝負で競う「第２２回仁淀川国際水切り大会」が１２日、高知県いの町の波川公園で開かれる。

仁淀川の知名度アップを図ろうと、地域住民らが２００４年に始めたイベントで、約３０人の参加者でスタートしたが、徐々に人気を集め、最大２００人超が参加するまでになった。今回も５日まで、選手登録を受け付けている。（田岡寛久）

仁淀川流域の魅力を多くの人に知ってもらおうと、０３年に設立されたＮＰＯ法人「仁淀川お宝探偵団」（生野宜宏理事長）が主催。コロナ禍に県内選手のみで競った２０年の第１７回大会の参加者は６１人だったが、その後は１０４人、１３７人、１６８人、１８１人と順調に参加者数を伸ばし、過去最多だった１６年の２１８人に迫ろうとしている。「水切りの聖地・仁淀川」の認知度が定着してきたといえる。

現在は４部門あり、性別、年齢を問わず腕に自信のある猛者たちが集う「チャンピオンシップ」を筆頭に、「男性」「女性」「子ども（１０歳以下）」の各部に誰でも参加できる。

水切りの審査基準は、投てきフォームの美しさ、飛距離、跳ねさせた回数の総合評価。当日は予選で３投して最もいい記録で本戦出場者を絞り込む。本戦では、各部門別に８人までに絞り、決勝トーナメントで順位を決める。本戦のある午後は、風向きが変わって、難易度が上がるという。

選手登録は大会ホームページ（ＨＰ）から。当日も午前８時３０分〜９時３０分、飛び入り参加を受け付ける。参加費は、チャンピオンシップ１２００円（当日１５００円）、男性・女性７００円（同１０００円）、子ども５００円（同５００円）で、当日に受付で支払う。

小雨決行だが、荒天が予想される場合や、増水している状況があれば、大会の中止を前日午後９時までに、ＨＰや事前登録者へのメールで告知する。