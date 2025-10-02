歌手小林幸子（71）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。オレオレ詐欺を自ら撃退したことを明かした。

小林は「何年か前なんですけどね、家の電話かかってきたんですよ。『母さん？』って。あ〜、オレオレ詐欺。母さんって聞いた瞬間、『母さんだよ』って言ったの私が。『どうした？最近帰ってこないじゃない』って言ったら、（詐欺犯が）『忙しくて仕事がね。順調なんだけどいろいろなことがあってね』って。オレオレ詐欺の導入なの。『お母さんでよかったら何でもやるよ？』って言ったの。『悪いしさ。でも困ってることがあるんだ』って話しだしたわけ。おもしろくなっちゃっていっぱい話聞いたの。『あ、そっか、わかった。あんたね、私、子どもはいないんだけど』って言ったらガチャンと切られた」とオレオレ詐欺に引っかからなかったことを語った。

小林は「『私子どもはいないんだけど』って言ったのす〜ごい楽しかった」と語った。ぱーてぃーちゃんの信子は爆笑していた。

番組のテーマは「秋の愚痴祭り」。MCの上田晋也は「楽しかった話募集してないんですけど」とつっこんだ。