【多事蹴論１０２】日本代表ＭＦ中田英寿の獲得に乗り出したヴェルディに“勝算”はあったのか――。２００１年に本拠地を東京に移し「東京ヴェルディ１９６９」となるクラブは“東京元年”に向けて、イタリア１部ローマの日本代表ＭＦ中田英寿に熱視線を注いでいた。「日本の大黒柱」と呼ばれた中田は首都で再スタートするチームにとって最大の目玉であり巨大戦力。名門復活を掲げる中で、獲得に動き出していた。

ヴェルディが９４年米国Ｗ杯優勝メンバー、ブラジル代表ＦＷロマーリオとともに中田の獲得を画策したのは、約５万人収容のスタジアムをファンで埋めるにはスターの存在が欠かせなかったからだ。人気者と首都移転という節目でサッカー界に確固たる地位を築こうとしていた。莫大な獲得費用がかかる資金面でも親会社の日本テレビや各種スポンサーなどによる“ご祝儀相場”になるという思惑もあったという。

そんな中、ヴェルディ幹部は外部に情報が漏れるのを防ぐため、クラブスタッフを一切使わず公認資格を持つ選手代理人と契約。中田が所属するマネジメント事務所「サニーサイドアップ」や中田を担当する大物代理人のジョバンニ・ブランキーニ氏、所属するローマなど極秘裏に接触し、ヴェルディ側の計画を伝えた。その上で０１年１月から０２年Ｗ杯が終わるまでの１年半のレンタル移籍を提案した。

厳しい見通しだったが、ヴェルディには“勝算”があった。中田は加入したローマで“王子”ことイタリア代表ＭＦで１０番を背負うフランチェスコ・トッティの控え。ターンオーバーや守備的ＭＦで出場機会はあるものの、レギュラーとは言えない状況だった。０２年日韓Ｗ杯を控える中、日本代表にも、なかなか合流できない日々が続いていた。そこでＪリーグに復帰すれば、試合勘の欠如という不安が解消されるとともに日本代表のチームメートとも合宿を通じて連係を深められるというメリットを強調して訴えたという。

また、国内外を問わず数多くのスポンサー企業と契約していた中田サイドが懸念していた“都落ち”についても、アジア初で自国開催となる「Ｗ杯のために…」という大義名分があれば商品評価を下げずに済み、新たに日本企業からの支援も期待できるとして、交渉を続けた。当時ヴェルディ川崎の坂田信久社長は本紙の取材に「いろいろやっていることは確か。事務所サイドからは前向きな返答をもらっているが、本人の意向は聞いていない」と語っていた。

結局、代理人サイドは世界トップの舞台で戦っている選手を日本に戻すことに難色を示し、ローマ側も主力を手放す意向は一切なかった。さらに中田自身に、再びＪリーグでプレーする意向はなかったことや、自国でのＷ杯開催を前に盛り上がる日本の喧騒を嫌ったため、ヴェルディ移籍は幻に終わった。（敬称略）