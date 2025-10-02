¤¹¤Ù¤Æ¤òËã¿ý¤ËÊû¤²¤¿ÃË¡¡Á°¸¶ÍºÂç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ý»Î¤«¤é¤Î¶â¸À¡ÛÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÂè£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê¤ëË±Ñà°Ì¤ò£´ÅÙ³ÍÆÀ¡£¡Ö£Í¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤â£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÀ®´ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Á°¸¶ÍºÂç¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë£Á£±¥ê¡¼¥°¡ÊÃÄÂÎ¤ÎºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¡Ë¤ØÉüµ¢¡£°ì»þ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡ÖÁ´¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯»ö¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎËã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËã¿ý¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿ÃË¤¬¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£
¡¡Á°¸¶¤ÏÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜ¹¥¤¤ÎÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤âÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀ¤³¦¾¯Ç¯¾¯½÷Ê¸³ØÁ´½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á´ÉôÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤é¹ñ¸ì¼Åµ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶ºÐ¤Îº¢¡¢¼«Âð¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Í§¿Í¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ëã¿ý¤ò¸«¤Æ¤«¤é²ÈÂ²Ëã¿ý¤ÇÇ×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¸å¤ÏËã¿ý¤ÎÆ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ö£²£´ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¤·¡¢¿·ÀñÁÈ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Ëã¿ýÅ¹¤òÅìµþÅÔÉðÂ¢¶»Ô¤ËÉ×ÉØ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ï¾ï¤ËËþ°÷¸æÎé¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Î®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤Î°ì¹ñ°ì¾ë¤Î¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿£±£¹£¸£±Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö·Ð±Ä¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿º¢¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤«¤éÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦½¤²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¸¦½¤²ñ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö£±£°£°¿Í¤Û¤ÉÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³¿Í¡£»ä°Ê³°¤Î£²¿Í¤Ï£±Ç¯·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²´üÀ¸¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±¿Í¤â»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢£³´üÀ¸¤È¤·¤ÆÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡¢ÂôºêÀ¿¡¢Æ£¸¶Î´¹°¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï°ì¿´ÉÔÍð¤Ë·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤À¡£¡Ö·Î¸ÅÎÌ¤ÏËã¿ý¥×¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³ËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤ÄËã¿ý¤ä¤ë¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¼ò¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤°û¤Þ¤º¡¢¤¤¤¶Ëã¿ý¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤«¤éÂÐ¶É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿çÌ²¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËºÇ½é¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Åö»þ£±£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ëã¿ýÅ¹ÊÞ»ö¶È¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²¹æÅ¹¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ì¤º¡¢£²£·ºÐ¤Î»þ¤ËÂè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÊÄÅ¹¡£·Ð±Ä¤ÎÆ»¤«¤é¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¤È¼ê¤ò°ú¤¡¢¼¹É®³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¡£´ÑÀïµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥é¥à¤äËã¿ýÌ¡²è¤Î¸¶ºîÅù¡¢£±¤«·î¤Ë£±£°ËÜ°Ê¾å¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£²Ç¯¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ¾¿ÍÀï¡×¤Ç±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿ºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤¬Ì¾¿ÍÀï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¤Î¤¢¤ëËã¿ý¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¤ÁÊý¤ËÉÊ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤ÎËã¿ý¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¡£
¡¡°Ë½¸±¡¤ò²¸»Õ¤È¤·¤ÆÊé¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°¸¶¤Ï¡¢Ëã¿ý¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·î´©¥×¥íËã¿ý¤È¤¤¤¦Ëã¿ýÀìÌç»ï¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿£±£¹£¹£³Ç¯¡¢²¸»Õ¤Ë¤¢¤ëà¤ª´ê¤¤á¤ò¤·¤¿¡£¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ËÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡ØÍºÂç¡Ù¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤È·è¤á¡¢Âê»ú¤â°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢»ïÌÌ¾å¤ÇÌ¿Ì¾¼°¤Þ¤Ç¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Ê¹ß£±£°Ç¯°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤«¤é¤Ï£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¤ËË±Ñà°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥×¥í¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¿ý¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²¸»Õ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢£³£¹ºÐ¤Î»þ¡¢Ë±Ñà°Ì¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ë±Ñà°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤µ¤é¤Ë·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢Â¿¤¤·î¤Ï£¶£°£°È¾Áñ°Ê¾åÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¾¡Éé»ö¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤ÐÈ¿¾Ê¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¸å²ù¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¢¨¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯
¡¡¡ú¤Þ¤¨¤Ï¤é¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯£±£²·î£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££Á·¿¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡£¼ç¤Ê³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂè£±£²¡¦£²£µ¡¦£³£³¡¦£³£´´üË±Ñà°Ì¡¢Âè£±£´¡¦£±£µ¡¦£²£´¡¦£²£µ¡¦£²£¶´ü½½ÃÊ°ÌÂ¾Â¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖËã¿ý¡¡²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ëµ»½Ñ¡×¡£