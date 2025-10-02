ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤«¤éÅÅ·âÍ¦Âà¡ªÁ°¸¶ÍºÂç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ý»Î¤«¤é¤Î¶â¸À¡Û¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤æ¤¨¡¢Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤«¤éàÁí¿ãá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿Á°¸¶ÍºÂç¡Ê£¶£¸¡Ë¡£ÀèÆü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±ÃÄÂÎ¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ò¾×·âÈ¯É½¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ý»Î¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¶ÛµÞ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¾¡ÉéÅ¯³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬»×¤¦à¿¿¤Î¶¯¤µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢£¶£¸ºÐ¤Ç£Á£±¥ê¡¼¥°¡ÊÃÄÂÎ¤ÎºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎµÙ¾ìÈ¯É½¡£¼«¤é¤ÎÂÎÄ´¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢¡Ö£Á£±¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¿ý»Î¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ïàº£á¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ç¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¥×¥í¥Æ¥¹¥È»î¸³´±¤òÃ´Åö¤·¡¢£±Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í»Ö´ê¼Ô¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Á°¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉ®µ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¼ÂÀï¤Ï¤Ç¤¤ë»Ö´ê¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤ÏµÕ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼ã¼ê¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ëã¿ý¤òÂÇ¤Æ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨Å·ºÍ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÌ¤Ï¼Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼÷¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¼÷¿Í¤È¤ÏÆ±ÃÄÂÎ¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Ë±Ñà°Ì¤ò£³ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤È¥¢¥¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊü½Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤È¼÷¿Í¤Ë¤Ïà¤¬¤é¤¯¤¿»°²Õ¾òá¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯À¼¤Ï¥Á¡¼¤ä¥Ý¥ó¤Ç¤â¿´¤Ï¥ê¡¼¥Á¤À¤«¤é¡ØÌÄ¤¤¤¿¤é¥ª¥ê¤ë¤Ê¡Ù¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë¹¶¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ÄÀï¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¶ò·Á¾åÅù¡Ù¡£¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ÐÊü½Æ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡ØÊü½ÆËüºÐ¡Ù¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÀº¿ÀÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£²£°£±£·Ç¯¡¢Á°¸¶¤Ï£¶£°ºÐ¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎË±Ñà°Ì¤ò³ÍÆÀ¸å¡¢·Î¸ÅÎÌ¤ò·î£´£°£°¤«¤é£¶£°£°È¾Áñ¤ËÁý¤ä¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££²£°£±£¸Ç¯¡¢£Í¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖË±Ñà°Ì¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿º¢¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãí¼Í¤â¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¤¬¤Á¤®¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡££Í¥ê¡¼¥°»²Àï¤âÀµÄ¾Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¼÷¿Í¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤ó¤Ç¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬£Í¥ê¡¼¥°£´Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó·ÀÌóÁ°¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤·±¦¸ª¹Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬²¿¤«¤·¤é¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂÐ¶É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤ºÝ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼«¤éÂàÃÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£º£²ó¤ÎµÙ¾ì¤â½êÂ°ÃÄÂÎ¤Î¿¹»³ÌÐÏÂ²ñÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¡£³«ËëÁ°¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢£±Ç¯´ÖÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Á´¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¡£×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢È¯É½¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º£¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖË¿Ã½¨µÈ¤Î·³»Õ¤À¤Ã¤¿¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤¬±£µï¤·¤¿»þ¤Ë¹õÅÄÇ¡¿å¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿å¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À¿´¶¤ÇËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ç¡¿å¡Ê¤¸¤ç¤¹¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤Ä¤â¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ØËã¿ý¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¤µ¤È¤Ï¡£¡Ö¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼å¤¤¡£»ä¼«¿È¡¢¼«Ê¬¤¬¶¯¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤âÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ»ä¤ÏËã¿ý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼÷¿Í¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
²èÁüÄó¶¡¡á£Í£Ï£Î£Ä£Ï¡¡£Ô£Ö¡Ê£Ã¡Ë£²£°£²£µ¡¡£×£á£ò£î£å£ò¡¡£Â£ò£ï£ó¡¥£Ä£é£ó£ã£ï£ö£å£ò£ù¡¤£É£î£ã¡¥£ï£ò¡¡£é£ô£ó¡¡£ó£õ£â£ó£é£ä£é£á£ò£é£å£ó¡¡£á£î£ä¡¡£á£æ£æ£é£ì£é£á£ô£å£ó¡¥£Á£ì£ì¡¡£ò£é£ç£è£ô£ó¡¡£ò£å£ó£å£ò£ö£å£ä¡¥¡¿¥â¥ó¥ÉËã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°£²£µ¡¿£²£¶¡¡Âè£²£µ²ó¥â¥ó¥ÉÇÕ¡¡Êü±ÇÃæ
¡¡¡ú¤Þ¤¨¤Ï¤é¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡¡£±£¹£µ£¶Ç¯£±£²·î£±£¹Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££Á·¿¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡£¼ç¤Ê³ÍÆÀ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂè£±£²¡¦£²£µ¡¦£³£³¡¦£³£´´üË±Ñà°Ì¡¢Âè£±£´¡¦£±£µ¡¦£²£´¡¦£²£µ¡¦£²£¶´ü½½ÃÊ°ÌÂ¾Â¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖËã¿ý¡¡²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ëµ»½Ñ¡×¡£