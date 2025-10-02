STU48＆Da-iCE「TGC広島2025」メインアーティストに ⼩林由依・MON7Aら出演者第3弾発表
【モデルプレス＝2025/10/02】12月6日に広島グリーンアリーナにて開催される『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）より、出演者第3弾が発表された。
【写真】Da-iCE・⼩林由依ら「TGC広島2025」第3弾出演者一覧
ゲストモデルには、2015年に欅坂46の⼀期⽣として活動を開始し、約8年半にわたりグループを牽引。2024年2⽉に櫻坂46を卒業後、2025年5⽉にはソロプロジェクト「yousti（ユースティー）」の始動を発表し、同年8⽉27⽇に1st mini Album『yousti』をリリースしてソロデビューを果たした⼩林由依、2024年に映画『違う惑星の変な恋⼈』で映画初主演を務め、東京国際映画祭の「アジアの未来部⾨」に選出、その後もドラマ『霧尾ファンクラブ』や2025年9⽉15⽇に最終回を迎えたドラマ『明⽇はもっと、いい⽇になる』など、話題作への出演が続く莉⼦の出演が決定。
ゲストには、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』出演をきっかけに⼈気が急上昇し、TikTokのフォロワー数は100万⼈を突破。「＃もんた界隈」がZ世代のトレンドとなるなど注⽬を集め、2025年8⽉7⽇にはオリジナル楽曲『おやすみTaxi』を初リリース、9⽉7⽇には2nd Digital Single『HEA7EN』を配信リリースした現役⾼校⽣アーティストで、新世代のニューアイコンとして注⽬を集めるMON7A。2024年に⽇本武道館、幕張メッセでのワンマンライブを成功させ、2025年9⽉からは21箇所41公演に及ぶWATWING LIVE TOUR 2025 ｢honest｣を開催中のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバーから、2021年に俳優デビューを果たし、TBS系⽇曜劇場『御上先⽣』やドラマ『FOGDOG』など話題作への出演が続いている⼋村倫太郎が登場する。
また、注⽬のメインアーティストも続々と決定。AKB48の姉妹グループで瀬⼾内7県を中⼼に活動し、2025年7⽉には広島市より被爆80年を機に設けられた平和⽂化アンバサダーに就任するなど、アイドルの枠にとどまらない活動も⾏っており、2025年8⽉からは同⽉発売となった12thシングルを冠したツアー『STU48 Live Tour 2025〜傷つくことが⻘春だ〜』を全国8会場で開催中のSTU48が登場する。
さらに、2024年にリリースした『I wonder』でグループ史上最速でストリーミング再⽣数2億回を突破し、第66回⽇本レコード⼤賞「優秀作品賞」を受賞。『第75回NHK紅⽩歌合戦2024』に初出場を果たすなど注⽬を集める中、2025年9⽉8⽇にはGENERATIONと初となるコラボ楽曲『Grounds』をリリースしたことが話題となっている5⼈組男性アーティスト・Da-iCEの出演も発表された。
8年ぶりの開催となる『TGC 広島 2025』のテーマは“UNITE THE SMILE”。「笑顔」というポジティブな力を通じて、人と人、地域と世界、過去と未来を結び、広島から新たな共創のムーブメントを発信していく。（modelpress編集部）
イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION
開催日時：2025年12月6日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、希空、⼟⽅エミリ、本⽥紗来、MINAMI、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：⼋村倫太郎（WATWING）、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A 他 ※50⾳順
モデル：⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ 他 ※50⾳順
メインアーティスト：STU48、Da-iCE 、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、中川安奈
◆⼩林由依・MON7Aら、出演者第3弾発表
◆STU48＆Da-iCE、メインアーティストに決定
◆「TGC 広島 2025」テーマは“UNITE THE SMILE”
◆「TGC HIROSHIMA 2025」概要
