Snow Man阿部亮平、ライブで見つけた驚きの“難題うちわ”明かす「僕のファンの方は…」
【モデルプレス＝2025/10/02】Snow Manの阿部亮平が10月2日、都内にて開催された「QuizKnock10周年プロジェクト」PRイベントに出演。今年の大きな出来事を振り返った。
イベントでは、クイズプレイヤー・タレントとして活躍する伊沢拓司が中心となり運営される「QuizKnock」の10周年を盛り上げるプロジェクトの概要が発表された。
まずスクリーンに10周年をお祝いするコメントVTRが映し出され、VTRの最後に阿部自身が「これからステージに行きます」と告げるという演出で登壇が発表された。会場に詰め掛けた観客たちから熱狂的な声援が沸き起こり、大きな拍手で迎えられた。
今年の大きなニュースが話題にあがると、阿部は、グループとしては「スタジアムでライブをさせて頂いたこと」と回答。Snow Manは今年、「1st Stadium Live〜Snow World〜」として国立競技場でライブを行ったが、「僕は普段、アイドルをやらせていただいているのですが、今年初めて国立競技場の舞台に立ちました。うちわでファンサービスとして、だいたい『ピースして』とかいうものなのですが、僕のファンの方は数学の問題を出してきます。『コサイン2乗＋サイン2乗は？』みたいな。今年国立で『グロタンディーク素数は？』というのがありました」とファンから難題を記したうちわで声援を送られるエピソードを披露した。
また、個人的な出来事としては日本テレビ系の情報番組『ZIP!』でレギュラーパーソナリティーを始めたことをあげた。（modelpress編集部）
