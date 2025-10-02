伊藤沙莉「もう“ババア”って言われる時は来たんだ」、“平成一桁ババア”に驚く

女優の伊藤沙莉（31歳）が、10月1日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。“平成一桁ババア”というスラングに「私驚いて。もう“ババア”って言われる時は来たんだ」と語った。



伊藤沙莉が、最近、平成に戻りたいという話題の前に、松岡茉優に「最近なんかウチらさ、平成一桁（ガチ）ババアって言われてんの知ってる？」と、最近のスラングについての話題を振る。



松岡も「知ってるよ！ふざけんじゃないよね！」と憤ると、伊藤は「私驚いて。もう“ババア”って言われる時は来たんだ」と話しつつ「てか、なんかババアでやってこうよ。だってババアなんだから」と居直った。