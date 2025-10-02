だるさ・イライラ・頭痛…心と体に現れる「季節ブルー」のサインとは？【その、しんどさは「季節ブルー」】
心と体の不調はいろいろな形で現れる
「季節ブルー」の方が経験しやすい代表的な症状を、「心のサイン」と「体のサイン」に分けて見てみましょう。
何だか気持ちがついていかないという心のサインとしては、気分の落ち込み、憂うつ感、意欲・興味の低下、イライラ、怒りっぽくなる、悲しくなる、不安感、焦燥感、集中力・思考力の低下、涙もろくなるなどがあります。
あちこちに現れる不調のシグナルとしての体のサインは、だるさ、倦怠感、疲労感、睡眠トラブル、頭痛、肩こり、首こり、腰痛、めまい、立ちくらみ、食欲の変化、胃腸の不調、動悸 、息切れ、冷え、むくみなどです。
これらのサインは、１つだけ現れることもあれば、いくつか重なって現れることもあり、その現れ方は人それぞれで、季節によっても異なります。
大切なのは、これらのサインを「気のせい」と片づけずに、「もしかしたら、季節の変化に体が反応しているのかも？」と気づくことです。
これらの症状は、体があなたに送っている「少し休んでね」「ちょっと心と体のバランスが崩れているよ」というメッセージかもしれません。そのメッセージをきちんと受け止めて、適切に対処していきましょう。
こんな心と体の不調がありませんか？
心
・気分の落ち込み
・憂うつ感
・意欲や興味の低下
・イライラ
・不安感、焦燥感
・集中力や思考力の低下
・怒りや悲しみ
など
体
・だるさ、倦怠感
・疲労感
・睡眠トラブル
・めまい、 立ちくらみ
・食欲の変化
・胃腸の不調
・動機、息切れ
など
【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄