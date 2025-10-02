だるさ・イライラ・頭痛…心と体に現れる「季節ブルー」のサインとは？【その、しんどさは「季節ブルー」】

心と体の不調はいろいろな形で現れる

「季節ブルー」の方が経験しやすい代表的な症状を、「心のサイン」と「体のサイン」に分けて見てみましょう。

何だか気持ちがついていかないという心のサインとしては、気分の落ち込み、憂うつ感、意欲・興味の低下、イライラ、怒りっぽくなる、悲しくなる、不安感、焦燥感、集中力・思考力の低下、涙もろくなるなどがあります。

あちこちに現れる不調のシグナルとしての体のサインは、だるさ、倦怠感、疲労感、睡眠トラブル、頭痛、肩こり、首こり、腰痛、めまい、立ちくらみ、食欲の変化、胃腸の不調、動悸 、息切れ、冷え、むくみなどです。

これらのサインは、１つだけ現れることもあれば、いくつか重なって現れることもあり、その現れ方は人それぞれで、季節によっても異なります。

大切なのは、これらのサインを「気のせい」と片づけずに、「もしかしたら、季節の変化に体が反応しているのかも？」と気づくことです。

これらの症状は、体があなたに送っている「少し休んでね」「ちょっと心と体のバランスが崩れているよ」というメッセージかもしれません。そのメッセージをきちんと受け止めて、適切に対処していきましょう。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄