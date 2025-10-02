日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。

主力では三笘薫（ブライトン）、負傷がちでクラブでも出場時間が限られている主力ＭＦ守田英正（スポルティング）がメンバーから外れた。

９月の米国遠征のメキシコ戦で左足首を痛めたＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）はコンディション面で不安視されたがメンバー入り。また中村敬斗（Ｓランス）が代表に復帰した。以下が招集メンバー。

【招集メンバー】

▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、斉藤光毅（ＱＰＲ）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）