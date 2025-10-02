◆米女子プロゴルフツアー ロッテ選手権 第１日（１日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、岩井明愛（ホンダ）が９バーディー、１ボギーの８アンダー６４をマークし、単独首位発進を決めた。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「２週間前に比べてドライバーがすごく良くなって、パッティングもすごく良かったのでスコアを作れた」と振り返った。

前週はオープンウィークだったため、早めに現地入りした。「初めてのハワイで、サーフィンをした。すごく楽しかった。もう一回やりたい」とリフレッシュできた。「いい緊張感で回れたし、日本のファンの方もいつもより多く見てくださったので、そこがうれしかった。明日も自分らしいゴルフで楽しませられるように頑張ります」と語った。

６５で回った畑岡奈紗（アビームコンサルティング）がトップと１打差の２位につけた。

勝みなみ（明治安田）が６８で１１位、吉田優利（エプソン）と西村優菜（スターツ）が６９で２５位。

岩井千怜（ホンダ）と山下美夢有（花王）が７０で４０位。渋野日向子（サントリー）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７１の５９位で初日を終えた。

馬場咲希（サントリー）は７３で９４位、笹生優花（アース製薬）は７７で１１７位と出遅れた。