女優の北川景子が２日、都内でシチズン時計社のイベントに出席した。

北川は２０１２年から「CITIZEN×C（シチズン クロス シー）」ブランドのイメージキャラクターに就任。仕事だけでなく、結婚、出産も経験した１３年間、北川の横には常に時計があり「色々な人生の節目のそばにいてくれて、あっという間だったけど充実していた」と振り返った。

撮影外のプライベートでも時計を購入し、現在２０本以上持っており「アクセサリー感覚でピアスと合わせてとか。入園式だからちゃんとしたのとか」と日々使い分けているという。

北川にとって、時計は「人生」。「夫（ＤＡＩＧＯ）に不審がられてわかったことなんですけど、私、起きたらすぐに時計をして、寝ている間もつけている（時もある）」と終日、着用。日々のルーチンを「起きてめがねかけて、時計を着けて、朝が始まって。お風呂から上がってパジャマと一緒に（時計を）つけて」と明かした。

時計を贈りたい人には、母と来年１月に結婚１０年を迎える夫。５歳の娘も「キラキラしている物が好きで、私の時計をつけています」と興味を示しているそうで、朝に時計を悩んでいると「『ママ、こっちの時計より、こっちの方がいいんじゃない？』と言ってくる」と母の顔も見せた。

３日から発売される「ＣＩＴＩＺＥＮ ｘＣ ＫＥＩＫＯ ＫＩＴＡＧＡＷＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｍｏｄｅｌ」で自身初のデザイン監修。「まさか自分のモデルを作らせてもらえるとは」と驚きながらも、こだわりの桜ピンクとオリーブをいれたこだわりの一本が完成した。この日も着用し「誕生日が８月２２日なので、２２のところにオリーブをいれて、遊び心を入れた」などとポイントを紹介していた。