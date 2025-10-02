佐藤藍子「#少しイメチェン」ヘアカットを報告 近影公開に「いつ見てもいい女ですね」「変わらないねぇ」と反響
俳優の佐藤藍子（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットの報告とともに近影を公開した。
【写真】「いつ見てもいい女ですね」ヘアカットを報告した佐藤藍子
佐藤は「ヘアカットしてきましたー 少しイメチェン 前髪の流れと、後ろ髪の長さを変えてみました サイドラインも動きを出しました」と報告し、軽やかな黒髪ヘアスタイルでのショットを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「いつ見てもいい女ですね」「変わらないねぇ」「あいこちゃん、べっぴん」「デビュー当時からずっとお綺麗です」「自信たっぷりの表情がセクシー」「とても似合ってます」などの声が寄せられている。
佐藤は2007年9月の結婚を機に都内から千葉に移住。東京ドーム1個分ほどの土地がある乗馬クラブで、カントリーライフを送っている。
