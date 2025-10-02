えなこ、水着姿の雑誌表紙バカ売れ！ 8月発売の『スピリッツ』は「今年1番売れたそうです」
人気コスプレイヤー・えなこが2日、自身の公式Xを更新し、8月に表紙を飾った漫画誌『週刊ビッグコミックスピリッツ』が、今年1番売れたことを報告した。
【画像】今年1番売れた『スピリッツ』表紙！水着姿のえなこ
この日、雑誌の撮影の仕事があり、Xでは「おはよー！今日も雑誌の撮影に来てるよ」と水着姿のオフショットを投稿。
続けて「『スピリッツ』さんの撮影に行ってたのですが、8月に私が表紙を担当した号が今年1番売れたそうです」と喜びつつ、「『何でえなこの表紙多いんだろう』って人もいると思うので、積極的に書いていく！」と伝えた。
今年1番売れたという、えなこが表紙を飾った8月発売の『週刊ビッグコミックスピリッツ』では、表紙＆巻頭グラビアにえなこが登場し、水着姿を披露していた。
