「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手はシャンパンファイト途中で会場を離れた。ロバーツ監督は地区シリーズ初戦で大谷の先発を明言した。

試合終了後、クラブハウスでシャンパンアファイトが行われ、大谷もチームメートにシャンパンを浴びせて歓喜の美酒に酔いしれた。だが途中に会場から離脱。報道陣もあっけにとられる早業を見せた。

大谷は三回に進塁打を放ってベッツのタイムリーを呼び込むと、１点リードの六回１死一、三塁の場面では一、二塁間を破る適時打で価値ある追加点をたたき出した。

現地時間４日から敵地でフィリーズとの地区シリーズに臨む大谷。ポストシーズンで初めて投打同時出場となる次なる舞台を見据えた。

大谷は今季、右肘出術から投手として復帰。野手として出場を重ねながらリハビリ登板を重ねた。レギュラーシーズン最終登板となった９月２３日のダイヤモンドバックス戦は６回無失点。前々回となる同１６日のフィリーズ戦では５無安打回無失点の圧巻投球を見せていた。