歌手の中森明菜さんが自身のインスタグラムストーリーズを更新。ファッション誌VOGUE JAPAN に初めて掲載されたことを報告しました。「今日発売です❤️」と明菜さんは喜びを表現しています。

【写真を見る】【 中森明菜 】可愛らしいワンちゃんとの未公開写真を披露 「初登場させていただきました❤️よろしければのぞいてくださいね」ファッション誌掲載の喜びを表現





中森明菜さんは、「初登場させていただきました❤️よろしければのぞいてくださいね」と喜びを伝えています。









公開された写真には、犬の「ゴンちゃん」と一緒に撮影した和やかな一枚も含まれています。明菜さんは「ファンクラブのみなさまにも未公開のオフショットです」とコメントを添え、「#ALDEAのみなさま、許してね」と特別感を演出しています。









さらに、明菜さんはGQ JAPANのオンライン記事にも初登場したことを報告しています。「GQさんのオンライン記事にも 初登場させていただきましたっ 嬉しい限りです」と喜びを綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】