「料理できないので」キスマイ千賀健永、美を保つ手軽な食生活を告白！「助かるわ」とMEGUMIも安心

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

9月29日（月）に放送された同番組では、美容にこだわりがあるKis-My-Ft2の千賀健永とスキンケア研究家の三上大進がゲストで登場。栄養を気にした食生活を送る千賀だが、意外にも料理は苦手なようで…。

【映像】料理ができない千賀の秘策は…

今回は美容についてさまざまなトークを繰り広げるなか、千賀の食生活の話題に。

千賀は「ビタミンAからB6、C、E、亜鉛…」と語り出し、MEGUMIと三上はすかさず「食生活で成分出てくるの初めて」「（普通は）和食で玄米とか」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

その後千賀は、特定のビタミンが摂れる食べ物などを挙げながら深いトークを展開したが、途中で「僕料理できないので…」と切り出す。

これに対してMEGUMIが「（栄養バランスを考えて食事を用意するのは）大変じゃない？」と驚くと、千賀は「僕、ウーバー（Uber Eats）で頼んでます」とフードデリバリーを使っていると返答。意外と手軽だった千賀の食事法にMEGUMIと三上は「助かるわ」「そこはウーバーでOKなんですね」と安心していた。