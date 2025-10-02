今月、滋賀県で開催される国民スポーツ大会、国スポのライフル射撃競技に3年連続で出場する高校生がいます。



国際大会でも入賞するなど実力は全国でもトップクラス。



最高学年で臨む国スポでの優勝を目指して練習に励む姿を取材しました。

■エアピストル 約5ミリの弾で狙うのは1円玉より小さい的

秋田高校3年の三浦寿花さん。



10メートル先の的を撃つライフル射撃競技、エアピストルの選手です。





■東アジア大会でも堂々の4位入賞

決められた時間内にあわせて60発を撃ちその合計点数を競います。三浦さん「時間測りながらだったり時間内に自分の撃ち方をどうできるか、自分のルーティーンを確認しながら、自分の撃ち方に持っていけるように」当たった場所で1点から10点まで。最高10点は1円玉より小さい的です。ここを狙い定めて撃ち出すのは5ミリほどの弾。精密な射撃には集中力はもちろん、重さ1キロほどのピストルを安定させる筋力や体幹も求められます。三浦さんの自己ベストは600点満点の564点。9点より外に当てることはほとんどありません。

小学生の頃に知った県のアスリート育成プロジェクトをきっかけに射撃競技を始めた三浦さん。



自宅でも練習できる環境を整え腕を磨いてきました。



去年は、シンガポールで開かれた東アジア大会でユース日本代表として出場。



表彰台を独占した韓国勢には及ばなかったものの、堂々の4位入賞を果たしました。



三浦さん

「やっぱり実力の差もすごく感じましたし」「どういう練習してるのって聞いたら、休日もすごい何時間もずっと射撃場に行って練習してるっていうのを教えてもらったので、練習量もっと増やしたいなって思いました」

「シンガポールのチキンライスを食べました、なんか有名って聞いて、おいしかったです、いっぱいご飯食べて、めっちゃ体重増えて帰ってきて、最高でした」

■心の支えは大好きなあのキャラクター

射撃には、メンタル面も大きく関わってきます。



モチベーションを高く保つために、使うアイテムは大好きな紫色でそろえています。



そしてもう一つ、心の大きな支えになっているのがお気に入りのアニメキャラクターです。



三浦さん

「一番私が好きなのは赤井（秀一）さんで、ライフルやってるんですよ、FBI所属で」「これでもめっちゃ抑えてて、あんまりエア（ピストル）の方にはシールを貼らないようにしてたんですけど、ちょっと我慢しきれず貼っちゃった感じです」

「本当にかっこいいんですよ、めちゃめちゃかっこよくて赤井さんみたいに、どんな距離でもちゃんと撃ちきれるような選手になります」

■若きスナイパーの素顔

高校は文系のクラスで学んでいます。



県内には中学・高校ともに射撃の部活動はなく、競技に励む同年代の仲間がいる環境にずっと憧れてきました。



いまは射撃部がある県外の大学への進学を目指しています。



休み時間や昼ご飯は仲良しグループで過ごすことが多いといいます。



笠原優花さん

「撃たれるよ、みたいな、うちらがいじることある」

三浦さん

「たしかに」

笠原さん

「謙虚なので自慢とかしないから、普段は仲良く普通の友達として」

戸嶋圭さん

「うん、普通に」

笠原さん

「それで頑張ってるところもあってすごいなって」

三浦さん

「うれしいです、ありがとうございます…やばい、耐えられないかもしれない」

戸嶋さん

「寿花ちゃんが照れ続ける時間」



友人の中には射撃競技の経験者もいます。



渡部菜々佳さん

「バドミントンやろうって誘われて、それでバドになっちゃいました」

三浦さん

「取られましたバドに、悔しい、でもいま引き込もうと頑張ってるので」



飾り気のない明るい性格が魅力の三浦さん。



いまのクラスでは副委員長を任せられるなど、周りからも厚い信頼を得ています。

■念願の表彰台、そしてその先へ…

射撃場での練習は主に休日と祝日です。



滋賀県で開かれる国民スポーツ大会には東北代表として出場します。



おととしと去年は8人で争う決勝に進んだものの表彰台には惜しくも届きませんでした。



三浦さん

「国スポってなると特別感はけっこうあります、試合の独特な緊張感とかやっぱり違うので、力が入ります」



高校生として挑む最後の国スポ。



少年の部の種目は三浦さんの専門エアピストルではなく赤外線を発射するビームピストルです。



射撃の基礎づくりのために考案された日本独自の種目です。



三浦さんにとってビームピストルで出場する最後の大会となります。



三浦さん

「最後まで自分の撃ち方を貫いて優勝できるように頑張りたいと思います」

「エアピストルでも、今年度も東アジアユース出場決定してるので、その試合でもまず自分の撃ち方をどんな場所でもできるようにメンタル面も鍛えていきたいなと思います」



全国の舞台で表彰台に立ちそれを弾みに世界へ。



若きスナイパーの照準はオリンピックの舞台に向けられています。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



射撃は体験イベントが定期的に開かれていて県内の競技人口も少しずつ増えてきているといいます。



ゆくゆくは同好会や部活動が誕生する日が来るかもしれません。



国民スポーツ大会のライフル射撃競技は次の土曜日4日に始まります。