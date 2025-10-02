（台北中央社）日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の台湾での興行収入が1日までに7億8900万台湾元（約38億円）を超えた。台湾で公開された日本映画としては、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（2020年）の約6億3600万元を抜いて歴代1位に立った。



「第一章 猗窩座再来」は台湾で8月8日に公開された。公開8週目の9月22〜28日の週間興収ランキングでも依然として3位になっており、興収を伸ばし続けている。



8月下旬に台北市内で行われたファンミーティングには、主人公の竈門炭治郎役の声優、花江夏樹と冨岡義勇役の櫻井孝宏が登場し、1000人以上のファンが集まった。



（編集：名切千絵）