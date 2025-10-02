ÂæËÌ»Ô¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥óÆ±¾è¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡¡10·îËö¤ÎÂæÏÑLGBT+¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¸Æ±þ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷ÅÁÇÅ¶É¤Ï1Æü¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ä¥á¡¼¥¯¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤é¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎPR²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£25Æü¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖÂæÏÑLGBT+¥×¥é¥¤¥É¡×¡ÊÂæÏÑÆ±»ÖÍ·¹Ô¡Ë¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥è¥é¥ó¥À¤µ¤ó¤È跩É±¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Â¾¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ï3Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎËè½µÌÚÍË¤«¤éÆüÍË¤Þ¤Ç¡¢·×30²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥è¥é¥ó¥À¤µ¤ó¤Ï¡¢À¾Ìç¹ÈÏ°¤äÁíÅýÉÜÁ°¤Î¥±¥¿¥¬¥é¥ó¡Ê³®Ã£³ÊÍö¡ËÂçÆ»¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤æ¤«¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò½ä¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤äÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»²²Ã¼Ô¤ËÂæËÌ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂ¾¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅª¾¯¿ô¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÎò»Ë¤äÈ¯Å¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Å¸¼¨¤¬31Æü¤Þ¤ÇÀ¾Ìç¹ÈÏ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ñ¸÷ÅÁÇÅ¶É¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Ìó¤ÏÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖKKday¡×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
