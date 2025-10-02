台湾・嘉義県 県産コーヒーを関西でPRへ 翁県長、商機拡大に意欲
（嘉義中央社）南部・嘉義県が今月から関西地方で県産コーヒーのプロモーション活動を展開する。大阪・あべのハルカス近鉄本店のセレクトショップ「神農生活」では半年以上にわたって専門コーナーが設置される予定で、1日に開かれた記者会見で翁章梁（おうしょうりょう）嘉義県長は、嘉義コーヒーの世界的な商機拡大に意欲を示した。
嘉義県は昨年10月にも沖縄でプロモーションを行っている。翁県長は、嘉義のコーヒーは台湾トップクラスで、他国産と比べても品質は一流だと強調した。
17日からはコーヒー関連企業9社を率いて訪日するとし、「神農生活」の専門コーナーのオープニングセレモニーでは、試飲やブランド紹介など双方向型イベントを実施し、日本の消費者においしさを味わってもらうと述べた。また京都で3店舗を展開するカフェではコラボレーション商品を販売するとした。
県政府農業処によれば、大阪市内のホテルや商業施設でもPRイベントを開くという。
農業部（農業省）農村発展・水土保持署南投分署の傅桂霖署長によると、県内のコーヒー栽培面積は全国最大ではないが、生産額は全国1位だという。県コーヒー産業発展協会の葉世遠理事長は、嘉義コーヒーは日本ですでに知名度があり、自身の農園では今年、日本から買い付けに来た20余りの団体を受け入れたと語った。
（蔡智明／編集：齊藤啓介）
嘉義県は昨年10月にも沖縄でプロモーションを行っている。翁県長は、嘉義のコーヒーは台湾トップクラスで、他国産と比べても品質は一流だと強調した。
県政府農業処によれば、大阪市内のホテルや商業施設でもPRイベントを開くという。
農業部（農業省）農村発展・水土保持署南投分署の傅桂霖署長によると、県内のコーヒー栽培面積は全国最大ではないが、生産額は全国1位だという。県コーヒー産業発展協会の葉世遠理事長は、嘉義コーヒーは日本ですでに知名度があり、自身の農園では今年、日本から買い付けに来た20余りの団体を受け入れたと語った。
（蔡智明／編集：齊藤啓介）