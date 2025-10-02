森保ジャパン、パラグアイ＆ブラジル戦に臨むメンバー27人を発表！ 久保、遠藤ら順当に選出、三笘は選外、24歳MFが初招集
日本サッカー協会は10月２日、ホームのキリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
森保ジャパンは10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）と、同14日にブラジル代表（東京スタジアム／東京）と対戦。日本と同じく、北中米ワールドカップ出場を決めている南米の強豪２チームとの戦いは、本大会に向けた重要な試金石となる。
メンバーには久保や遠藤らが順当に選出。34歳のCB谷口が約１年ぶりに招集され、24歳の斉藤がA代表初招集となった。また、怪我の影響もあり三笘は選外となっている。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）※
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
※＝A代表初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
