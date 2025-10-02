¡ÖÉÔÅö¤À¡£²æ¡¹¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤ËPK¸¥¾å¡×¥Þ¥óC»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¤¬ÉÔËþÏª¤ï¡ªÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ÇÆîÌî½êÂ°¥â¥Ê¥³¤È£²¡Ý£²¥É¥í¡¼¡ÚCL¡Û
¡¡ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ç¾¡ÅÀ£³¤¬£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£²Àá¤Ç¡¢Ì¾¾¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬Á°È¾¤Ë£²ÅÙ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²¡Ý£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿90Ê¬¤ÎÈ½Äê¤À¡£¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÁê¼ê¤ÎFK¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÏÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥¢¡¼¤È½Å¤Ê¤ë·Á¤Ë¡£¥À¥¤¥¢¡¼¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¡¢¥â¥Ê¥³¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎPK¤ò¥À¥¤¥¢¡¼¼«¤é¤Ë¡¢¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥¥Ã¥¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢È½Äê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤ÏÉÔÅö¤À¡£´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¤Ï¡£Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£ºßÇ¤10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿54ºÐ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÁêÅö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛPKÈ½Äê¤ÏÂÅÅö¡©À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó