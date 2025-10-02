VANLINKS株式会社は、「Amazonプライム感謝祭先行セール」「Amazonプライム感謝祭」への参加を表明した。期間中、撮影用照明などの「NANLITE」をはじめ、三脚「BENRO」の製品をセール価格で販売する。

割引率最大を予告している製品は、フルカラーLEDのNANLITE「FS-300C」。バイカラーの「FS-300B」をRGBフルカラー化したもので、最高出力は300W。通常価格8万2,500円が、セール中は5万2,190円になるという。

「BENRO」からは中型三脚の「ライノ FRHN24CVX25」などが対象に。輸送用ハードケース「GUTEK」の製品も値下げが予告されている。

セール期間

NANLITE Amazonプライム感謝祭 対象商品

NANLITE FS-300B

Amazonプライム感謝祭先行セール：2025年10月4日（土）0時00分～10月6日（月）23時59分 Amazonプライム感謝祭：2025年10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分

59,400円→41580円（30%OFF）

NANLITE FS-300C

82,500円→52,190円（37%OFF）

NANLITE FC-500B

115,500円→80,850円（30%OFF）

NANLITE FC-120C

59,400円→41,580円（30%OFF）

NANLITE PavoTube II 30C 2kit

99,000円→74800円（24%OFF）

BENRO Amazonプライム感謝祭 対象商品

ライノ FRHN24CVX25 カーボン三脚

45,100円→33,060円（27%OFF）

GUTEK Amazonプライム感謝祭 対象商品

Tortoise T-300

33,000円→25,800円（22%OFF）