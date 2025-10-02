キャンペーン：Amazonプライム感謝祭で「NANLITE」「BENRO」の値下げが予告 撮影用LEDや三脚など 10月4日からの先行セールにも参加
VANLINKS株式会社は、「Amazonプライム感謝祭先行セール」「Amazonプライム感謝祭」への参加を表明した。期間中、撮影用照明などの「NANLITE」をはじめ、三脚「BENRO」の製品をセール価格で販売する。
割引率最大を予告している製品は、フルカラーLEDのNANLITE「FS-300C」。バイカラーの「FS-300B」をRGBフルカラー化したもので、最高出力は300W。通常価格8万2,500円が、セール中は5万2,190円になるという。
「BENRO」からは中型三脚の「ライノ FRHN24CVX25」などが対象に。輸送用ハードケース「GUTEK」の製品も値下げが予告されている。
セール期間Amazonプライム感謝祭先行セール：2025年10月4日（土）0時00分～10月6日（月）23時59分 Amazonプライム感謝祭：2025年10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分
NANLITE Amazonプライム感謝祭 対象商品
NANLITE FS-300B
59,400円→41580円（30%OFF）
NANLITE FS-300C
82,500円→52,190円（37%OFF）
NANLITE FC-500B
115,500円→80,850円（30%OFF）
NANLITE FC-120C
59,400円→41,580円（30%OFF）
NANLITE PavoTube II 30C 2kit
99,000円→74800円（24%OFF）
BENRO Amazonプライム感謝祭 対象商品
ライノ FRHN24CVX25 カーボン三脚
45,100円→33,060円（27%OFF）
GUTEK Amazonプライム感謝祭 対象商品
Tortoise T-300
33,000円→25,800円（22%OFF）