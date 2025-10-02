Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が、Instagramを更新。アンバサダーを務めるBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）をまとった黒ぶちメガネの“爆イケ”ショットを公開した。

【写真】Stray Kidsアイエンの“爆イケ”黒ぶちメガネ姿 / ミラノでのインスタ投稿①～③

■スキズ・アイエン、特徴的なボッテガ・ヴェネタのサングラスを掛けて登場

現地時間9月27日に、イタリア・ミラノで行われたボッテガ・ヴェネタのショーに参加したアイエン。Instagramではショー会場やミラノの街中で収めたオフショットを多数公開している。

最新投稿ではアイエンが、白いインナーに黒いジャケットを羽織り、セルフィーを撮影。1～4枚目では黒ぶちメガネをかけて前髪をアップにセットし、大人っぽい雰囲気を放っている。

5枚目ではジャケットの前を閉めてキャップを被り、サングラスにチェンジして全身ショットを披露。サングラスはフレームに、ブランドのシグネチャーである編み込みのレザーモチーフ「イントレチャート」があしらわれた特徴的なデザインだ。アイエンは様々な角度から自撮りし、整った顔立ちをアップで見せている。

この投稿にはメンバーのFelix（フィリックス）がハングルで「ナムジャ」とコメント。これは彼が普段からよく用いている韓国のネット用語で、「すごいかっこいい」というニュアンスの褒め言葉だと思われる。

SNSでは「メガネほんとに似合ってる」「かっこよすぎ！」「黒縁メガネとてつもなくかっこいい」「イケメンすぎる！」「造形美素晴らしい…」「ピリがいいねとコメントしてる！」「SNSでも仲良しなStrayKidsほんと好き」などの反響が寄せられた。

■ミラノに降臨したスキズ・アイエン