2025年9月30日、声優の内田真礼と石川界人の結婚報告を受け、中国のネットユーザーが祝福コメントを寄せている。

同日、2人は両名のX公式アカウントで「皆さまへ」と題し、「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま、そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまから頂いた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と感謝を述べた。

続けて、「同じく芸能の世界で活動している身であり、互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中で、これからの人生を共に歩んでいきたいと強く思い、このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と経緯をつづり、「新たな人生の節目を迎えるにあたり、これまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に生かしていきたいと考えております」と記した。

その上で、「未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。これに対し、内田の弟で声優の内田雄馬は、自身のX公式アカウントで「おめでとう姉さん よろしく義兄さん（弟）」と祝福コメントを投稿した。なお、雄馬も昨年、同じ声優の日高里菜との結婚を発表している。

内田は「中二病でも恋がしたい！」の小鳥遊六花（たかなしりっか）役や「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」のカタリナ・クラエス役、石川は「ハイキュー！！」の影山飛雄（かげやまとびお）役や「ダンダダン」の円城寺仁（えんじょうじじん）役で知られる人気声優。2人は「青春ブタ野郎」シリーズや「盾の勇者の成り上がり」など、71作品での共演経験があり、今年の7月クールでも「陰陽廻天 Re：バース」で共演していた。

この結婚報告が中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーに紹介されると、ネットユーザーからは「二次元界の吉報！」「わあ、びっくりサプライズ！」「おめでとう！本当にお似合いだね」「石川が！？驚いたけどおめでとう！」「まさかこの2人が結婚するとは…おめでとう！」「おめでとうございます！うれしいニュース！」などと、驚きの声や祝福の声が多く寄せられた。

また、「家族みんな声優じゃん！」「家族で声優事務所を作っちゃえば？」「同じ業界同士ならきっと幸せになれるね」「美しい声と美しい声が結ばれたことに拍手！」「好きな声優同士の結婚だなんて最高！末永くお幸せに」「子どもも声優になって代々受け継いでいったら、一族で日本声優界に大貢献だね！」などと、声優同士の結婚に言及したコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）