Image: BRIGHT_DIY

ペン型電動ドライバーは小物などに扱いやすいのが便利な点ですが、パワー不足を感じることはありませんか？ もちろん大きく本格的な工具にすれば解決しますが、目的の作業に対して使い勝手が悪くなっては本末転倒です。

そんなジレンマに挑戦したペン型ドライバー「BOLTZ 37in1 」がmachi-yaに登場しました。ペン型としてはパワフルな最大6Nmのトルクと、37種類ものビットで幅広く活躍できそうなのが特長となっています。

ペン型でも6Nmで対応シーンが広がる

Image: BRIGHT_DIY

「BOLTZ」は最大6Nmのトルクを備えたペン型電動ドライバー。精密機器用よりも強いトルクでより多くのシーンに対応できるのがポイント。ちなみにトルクは3段階で選べるので、作業対象にあわせて調整可能です。

37ビットで日常を網羅

Image: BRIGHT_DIY

付属のビットは合計37種類。プラス・マイナス・六角からトルクスなど、日常に出会うネジの大半に対応可能。

Image: BRIGHT_DIY

1つで複数サイズのボルトやフックに対応できるユニバーサルソケットも付属。摩耗したネジもサッと回せるのは便利ですね。

奥まった場所もOK

Image: BRIGHT_DIY

ペン型の弱点である「まっすぐに入らない場所」でも使えるよう、90度曲がるL型延長ビットも便利なポイント。

Image: BRIGHT_DIY

先端にはLEDライト搭載で暗い場所でも作業がしやすくなっています。

収納もスッキリ

Image: BRIGHT_DIY

もちろんすべてのアイテムがスッキリ収納できるケースも付属するので、収納や持ち運びもしやすいですよ。

執筆時点では一般販売予定価格から55％OFFの8,980円（送料・税込）からオーダー可能でした。2025年9月30日まではさらに15%OFFになるクーポンも配布されていたので、気になったら商品ページから詳細をチェックしてみてください。

欠けたボルトも簡単除去。最大6Nm高トルクのペン型ドライバーで作業効率が劇的改善 8,980円 【早割 55%OFF】 machi-yaでチェック

