マルチサイズソケットも付属。6Nmのパワーとサイズがいい塩梅なペン型電動ドライバー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
ペン型電動ドライバーは小物などに扱いやすいのが便利な点ですが、パワー不足を感じることはありませんか？ もちろん大きく本格的な工具にすれば解決しますが、目的の作業に対して使い勝手が悪くなっては本末転倒です。
そんなジレンマに挑戦したペン型ドライバー「BOLTZ 37in1 」がmachi-yaに登場しました。ペン型としてはパワフルな最大6Nmのトルクと、37種類ものビットで幅広く活躍できそうなのが特長となっています。
ペン型でも6Nmで対応シーンが広がる
「BOLTZ」は最大6Nmのトルクを備えたペン型電動ドライバー。精密機器用よりも強いトルクでより多くのシーンに対応できるのがポイント。ちなみにトルクは3段階で選べるので、作業対象にあわせて調整可能です。
37ビットで日常を網羅
付属のビットは合計37種類。プラス・マイナス・六角からトルクスなど、日常に出会うネジの大半に対応可能。
1つで複数サイズのボルトやフックに対応できるユニバーサルソケットも付属。摩耗したネジもサッと回せるのは便利ですね。
奥まった場所もOK
ペン型の弱点である「まっすぐに入らない場所」でも使えるよう、90度曲がるL型延長ビットも便利なポイント。
先端にはLEDライト搭載で暗い場所でも作業がしやすくなっています。
収納もスッキリ
もちろんすべてのアイテムがスッキリ収納できるケースも付属するので、収納や持ち運びもしやすいですよ。
執筆時点では一般販売予定価格から55％OFFの8,980円（送料・税込）からオーダー可能でした。2025年9月30日まではさらに15%OFFになるクーポンも配布されていたので、気になったら商品ページから詳細をチェックしてみてください。
