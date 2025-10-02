14時の日経平均は447円高の4万4998円、ＳＢＧが208.08円押し上げ 14時の日経平均は447円高の4万4998円、ＳＢＧが208.08円押し上げ

2日14時現在の日経平均株価は前日比447.60円（1.00％）高の4万4998.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は659、値下がりは910、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を208.08円押し上げている。次いで東エレク <8035>が196.47円、アドテスト <6857>が71.38円、ディスコ <6146>が30.03円、第一三共 <4568>が24.34円と続く。



マイナス寄与度は23.43円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が16.67円、リクルート <6098>が15.96円、ソニーＧ <6758>が12.63円、テルモ <4543>が10.51円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、医薬品、精密機器、鉱業と続く。値下がり上位には電気・ガス、サービス、空運が並んでいる。



※14時0分0秒時点



